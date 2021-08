Windows 11 finalement ouvert à tous ?

Pourra-t-on finalement tenter d’installer Windows 11 sur tout PC ? Il semble que oui, même si Microsoft ne l’encourage pas.

À moins d’avoir une machine qui respecte les spécifications matérielles minimales, on ne pourra pas passer par Windows Update. Mais il reste la solution ISO. En l’état, Microsoft n’empêche pas formellement cette méthode. Le groupe américain se montre toutefois dissuasif*. Il suggère, en l’occurrence, que les machines concernées pourraient ne pas recevoir de mises à jour. Y compris de sécurité. En tout cas via Windows Update.

L’option peut se révéler intéressante sur les PC dotés de processeurs a priori suffisamment puissants et que leurs fabricants prennent encore en charge. Parmi eux, la première génération des Ryzen. Ou la 7e des Core (Kaby Lake, commercialisée entre 2016 et 2017).

Ces derniers étaient, à l’origine, totalement exclus de la liste officielle de compatibilité. Ce n’est plus tout à fait le cas. Windows 11 supporte désormais officiellement les i5-7640X, i7-7740X, i7-7800X et i7-7820X. S’y ajoutent les Xeon W… et un CPU laptop : l’i7-7820HQ. On le trouve notamment dans Surface Studio 2.

L’outil de vérification de compatibilité va faire l’objet d’une mise à jour pour intégrer cette liste élargie.

* Microsoft livre, en parallèle, quelques statistiques. En particulier, un taux plus élevé (+52 %) d’écrans bleus sur les machines non compatibles. Mais aussi une probabilité plus élevée (+17 %) de plantage des applications.

Illustration © knssr – Adobe Stock