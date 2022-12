Windows 11 peine encore à trouver son rythme

Windows 11 peine à trouver son rythme de croissance.

Selon Statcounter, un service d’analyse web, le système d’exploitation (OS) équipait 16,13% du parc installé de PC sous Windows en novembre 2022, contre 15,45% le mois précédent.

Des niveaux qui peuvent être encore éloignés des attentes de Microsoft.

Dévoilé l’an dernier, le système est disponible depuis le 5 octobre 2021 sous forme d’une mise à niveau automatique et gratuite vers Windows 11 d’appareils compatibles fonctionnant sous Windows 10. Mais des difficultés persistent quant aux spécifications matérielles requises pour installer et mettre à niveau l’OS.

C’est là où le bât blesse. Les particuliers peuvent encore hésiter à se lancer. Et des millions de postes de travail en entreprise ne peuvent toujours pas être basculés vers Windows 11, comme a relevé récemment le gestionnaire belge d’actifs IT Lansweeper.

Certes, Microsoft permet l’installation manuelle de Windows 11 quel que soit le CPU. En revanche, pour une mise à niveau automatique, trois composants critiques – processeur (CPU) à nouveau, mémoire vive (RAM) et module de plateforme sécurisée (TPM) – doivent répondre aux exigences requises par la multinationale pour exécuter l’update.

Autant d’impératifs qui freinent encore une diffusion plus massive de Windows 11.

Windows partout…

Le prédécesseur de la v11 de l’OS, Windows 10, équipait encore 69,77% de tous les PC sous Windows en novembre, contre plus de 70% un mois plus tôt. Windows 7 disposait de 10,24% du parc et Windows 8.1 de 2,54%. Les parts de la v8 et de XP étaient inférieures à 1%.

Les entreprises déploient le plus souvent un nouvel OS majeur jusqu’à 18 mois après son lancement, a souligné The Register. Plusieurs fabricants de PC espèrent donc un renouvellement massif du parc informatique sur le segment professionnel du marché.

Tous systèmes confondus, Windows reste l’OS de référence pour les postes de travail (desktop), avec une part de marché de plus de 75% le mois dernier à l’échelle mondiale. Arrivent ensuite OS X d’Apple (15,6%), Linux (2,77%) et ChromeOS (2,46%).

Les OS « inconnus » se partagent 4% du parc desktop et FreeBSD se contentent de 0,01%.