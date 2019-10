Windows 7 : Microsoft vise plus large pour le support prolongé

Accéder aux mises à jour étendues de Windows 7 ? Ce sera bientôt possible en dehors des programmes de licences en volume.

Microsoft vient de faire passer le message à ses clients… ainsi qu’à ses partenaires. Et pour cause : la commercialisation de ces ESU (« Extended Security Updates ») se fera par l’intermédiaire du programme Cloud Solution Provider.

Ouverture des vannes le 1er décembre 2019, pour les éditions Pro, Entreprise et Ultimate de Windows 7.

La facturation se fera au poste, avec un prix qui ira en augmentant d’année en année.

Microsoft n’a pas confirmé les tarifs que laissent entrevoir des documents communiqués à des partenaires.

Il faudrait compter, pour chaque machine sous Windows Enterprise, 25 dollars la première année (janvier 2020 à janvier 2021), 50 dollars la deuxième et 100 dollars la troisième. Il en coûterait deux fois plus cher pour les postes sous Windows 7 Pro.

Les ESU seront diffusées jusqu’au 14 janvier 2023. Soit trois ans après la fin de la prise en charge de Windows 7*.

Par « fin de prise en charge », il faut entendre que, hors ESU, le système d’exploitation ne fera plus l’objet d’une assistance technique. Et qu’il ne bénéficiera par ailleurs plus de nouvelles fonctionnalités, ni de correctifs de sécurité.

Les organisations utilisatrices du service cloud Windows Virtual Desktop bénéficient gratuitement des ESU pour les bureaux virtuels sous Windows 7.

Microsoft promet en outre des « tarifs avantageux » à certains clients. En l’occurrence, les utilisateurs de la Software Assurance, de Windows 10 Entreprise E3/E5 ou de Microsoft 365 E5/E5 Security.

* Les mises à jour étant cumulatives, le paiement sera rétroactif au 14 janvier 2020, peu importe la date de souscription. À noter que l’accès aux ESU est possible depuis le 1er avril 2019 dans le cadre des programmes de licences en volume.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.