Workplace-Teams : Microsoft et Meta en coopétition

Pourquoi utiliser à la fois Teams et Workplace, partiellement concurrents sur le plan fonctionnel ? Parce qu’il existe des intégrations entre ces outils. C’est le principal argument de Microsoft et Facebook.

Le partenariat qu’entretiennent les deux éditeurs s’est notamment manifesté, l’an dernier, par une série d’événements sous la bannière « Microsoft and Workplace: Better Together ». Il n’était alors pas encore question d’une jonction avec Teams. L’heure était à la connexion avec d’autres composantes d’Office 365. En particulier, les logiciels bureautiques et de stockage en ligne.

Sur la partie gestion des identités, une passerelle s’est établie avec Azure Active Directory – comme il en existe avec G Suite, Harbor, Okta ou OneLogin. Workplace s’est aussi ouvert à des concurrents de Teams, dont Zoom et BlueJeans.

Qu’en est il du couple Workplace-Teams ? On est sur une démarche en deux temps. Le premier volet porte sur l’usage du premier au sein du second. Il se traduit, entre autres, par la possibilité :

– d’épingler du contenu Workplace dans la barre latérale de Teams, en conservant le tri algorithmique ;

– pour les admins, de définir des contenus comme « importants » ;

– pour les utilisateurs, de pousser du contenu d’un groupe Workplace vers un canal Teams ; et de réagir à des posts du premier dans le second.

Le deuxième volet est pour 2022. Promesse : on pourra assister aux réunions et aux événements Teams dans Workplace – avec les fonctionnalités interactives. Les organisateurs auront, nous affirme-t-on, de quoi suivre l’engagement dans les deux applications en parallèle.

