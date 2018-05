Espace de travail : Microsoft développe sa vision avec Surface Hub 2

Microsoft annonce le lancement du Surface Hub 2…un an avant sa mise sur le marché. Si les acteurs de l’IT sont coutumiers des “fuites contrôlées” dans la presse, un teasing de ce genre est plus rare.

“Je pense que les entreprises pourraient vouloir préparer des allocations budgétaires”, explique Carolina Milanesi, analyste technique chez Creative Strategies. De son côté, Microsoft va pouvoir anticiper la demande pour éviter les problèmes de livraison rencontrés de la première version du Surface qui aurait séduit plus de 5 000 entreprises selon les chiffres de la firme de Redmond.

Work Space et Cloud

On connait peu de choses sur les spécifications techniques du Surface Hub 2 : 50,5 pouces, avec un affichage 3:2, comme sur les autres produits de la gamme Surface. Il pourra aussi être utilisé en mode portrait.

Côté hardware, aucune information n’est divulguée. Rappelons que la première version embarquent des puces Haswell (4e génération des processeurs Intel Core i5/i7), avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go.

Pour Microsoft, cette version 2 du Surface Hub est l’occasion de développer sa vision de l’espace de travail. Annoncé il y a un an, l‘accord avec Steelcase basé sur la valeur ajoutée de l’IoT autour des services Azure, le partenariat trouve une continuité avec le Surface Hub 2, pour lequel le spécialiste des espaces de travail a conçu des supports à roulettes et des montures murales.