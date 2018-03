WWDC 2018 : iOS 12 et de possibles nouveaux Mac et iPad

Apple a annoncé officiellement que l’édition 2018 de la WWDC (Worldwide Conference Developers) se tiendrait à San Jose, pour la seconde année consécutive, du 4 au 8 juin prochain. Comme l’an passé, c’est le McEnery Convention Center de San Jose qui accueillera la communauté de développeurs.

Ticket à 1599 dollars attribué par tirage au sort

Il sera possible de postuler à un billet dès le 22 mars, la firme de Cupertino ayant recours à un système de loterie pour attribuer les places aux développeurs. S’il faudra débourser pas moins de 1599 dollars pour un ticket d’entrée, Apple va accueillir gratuitement jusqu’à 350 étudiants et membres d’organisations STEM (acronyme de “science, technology, engineering, and mathematics”).

«Plus de 100 sessions techniques et axées sur le design» seront présentées par des ingénieurs d’Apple, ainsi que des laboratoires pratiques, des consultations individuelles et des rencontres avec d’autres développeurs.

Par ailleurs, la conférence sera diffusée en direct dans l’application WWDC pour iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que sur le site Web Apple Developer, indique le fabricant d’iPhone sur son site.

Focus sur la fiabilité pour iOS 12

L’accent devrait être mis sur iOS 12 avec un focus sur la fiabilité et les performances de son OS plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Toutefois, iOS 12 pour iPad pourrait permettre d’introduire des onglets dans les applications.

Il faudrait cependant bien attendre l’année prochaine pour l’annonce de nouveautés majeures concernant iOS. Apple plancherait notamment sur un nouveau design de l’écran d’accueil pour 2019.

Une possible compatibilité des app iOS avec macOS

Si le groupe dirigé par Tim Cook s’en tient au planning habituel, une pré-version d’iOS 12 pourrait être mise à la disposition des développeurs dès juin.

En plus d’iOS 12, devraient également être dévoilés watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14.

Concernant ce dernier, la nouveauté majeure pourrait être l’annonce de la compatibilité de son OS bureau avec les applications pour iPhone et iPad.

De probables annonces hardware

L’an passé, Apple avait lancé ARKit et annoncé le HomePod, un nouvel iMac Pro, iOS 11, un iPad Pro de 10,5 pouces, macOS High Sierra, des nouveaux MacBook Pro et watchOS 4.

Cette année, des annonces hardware ne seraient également pas à exclure. Ainsi, les Animoji pourraient être transposés sur l’iPad, grâce à un nouveau modèle de la tablette équipé d’un appareil photo Face ID, en plus du SoC (System on Chip) A11 étrenné sur les iPhone X et iPhone 8.

Un nouvel iPad à faible coût, un iPad Pro, un iPhone SE et un nouveau MacBook Air seraient également en bonne place pour des annonces lors de cette WWDC 2018.

(Crédit photo : @Apple)