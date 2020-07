Zoom expérimente le modèle « hardware as a service »

Le modèle de l’abonnement se répand chez Zoom.

L’entreprise vient de lancer un programme « Hardware as a service ».

Ouvert aux États-Unis, il donne accès à du matériel de téléphonie et de visio* dans le cadre des offres Zoom Phone et Zoom Rooms.

Il n’inclut pas de licences logicielles, mais il est possible d’unifier la facturation (mensuelle).

Quatre fournisseurs sont dans la boucle : DTEN, Neat, Poly et Yealink. Pour le client, un seul point de contact : Zoom, qui s’engage à assurer l’intégralité du support.

Le matériel est renouvelable, tous les trois ans ou plus. On va du téléphone IP à 5,99 $/mois jusqu’à l’écran connecté sous Windows 10 IoT à 200 $/mois.

* À noter : Google a récemment fait évoluer l’offre de kits matériels associée à sa solution Meet, autour de PC fixes sous Chrome OS. Asus et Logitech sont ses partenaires sur cette initiative.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.