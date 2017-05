Amazon renouvelle ses tablettes low cost Fire

Amazon présente ses nouvelles tablettes Fire. Les Fire 7 et Fire HD 8. Des terminaux mobiles proposés à prix cassés : respectivement 69,99 euros TTC et 109,99 euros TTC. Pendant trois mois, les membres du programme Amazon Premium pourront même les acquérir pour 54,99 euros et 89,99 euros.

« Nous pensons que les clients sont en droit d’attendre plus de leur tablette : un meilleur équipement, une plus grande richesse de fonctionnalités, un accès à de nombreux contenus – sans pour autant devoir payer un prix prohibitif », déclare Kevin Keith, General Manager Fire Tablets chez Amazon.

Mais bien entendu, il convient aussi d’accepter d’embrasser l’écosystème Amazon, très présent sur ces tablettes. Et qui se traduit par l’utilisation de Fire OS 5, un dérivé d’Android signé Amazon. La firme confirme ainsi sa position de fournisseur de contenu de premier plan, aux côtés d’Apple et de Google.

Un équipement correct

Ces deux tablettes Fire adoptent un même processeur ARM quadricœur cadencé à 1,3 GHz. L’écran de la Fire 7 est un modèle IPS 7 pouces d’une résolution de 1024 x 600 points. 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage sont présents (16 Go pour 10 euros de plus). Le tout extensible via l’adjonction d’une carte microSD. L’autonomie se fixe à 8 heures.

La Fire HD 8 propose un écran de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 points. Mais aussi plus de RAM et plus d’espace de stockage : 1,5 Go et 16 Go (32 Go pour 20 euros de plus). Son autonomie est portée à 12 heures.

