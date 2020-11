Surface : des appareils faits pour durer 4 ans ?

Microsoft communique sur un cycle de vie standard de quatre ans pour les PC et les tablettes Surface sous Windows.

Quelle durée de vie pour les Surface ? Microsoft vient d’apporter des précisions dans la documentation relative à cette gamme.

Tous les appareils qui la composent sont répertoriés, à l’exception des Hub et de Duo. Ce dernier est le seul de la famille à ne pas tourner sous Windows. En l’état, il bénéficie de trois ans de support à compter de sa date de lancement commercial (10 septembre 2020). Microsoft s’engage à signaler une éventuelle prolongation 18 mois avant l’échéance.

Pour les PC et tablettes Surface sous Windows, on est sur un cycle de de vie standard de 4 ans*. Avec là aussi une possibilité de prolongement. Pendant cette période, Microsoft fournit des mises à jour des pilotes et du firmware. Celles-ci s’appliquent aux versions de Windows ayant moins de 30 mois.

La fin du cycle de vie des appareils ne signifie pas la fin des mises à jour du système d’exploitation, qui suivent leurs propres règles.

Huit appareils verront leur support prendre fin le 13 novembre 2021 : Surface 3, Surface Pro 3, Surface Book et sa version « Performance Base », Surface Pro 4, Surface Studio, Surface Laptop et Surface Pro 5.

* Google promet un cycle de vie deux fois plus long pour les appareils Chrome OS sortis à partir de 2020. Du côté d’Apple, on considère comme « ancien » les produits plus vendus depuis 5 à 7 ans. Au-delà, ils sont « obsolètes ».

Photo d’illustration © Microsoft