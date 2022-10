L’iPad génération 2022 change de visage

Le bouton principal ? Le connecteur Lightning ? La prise jack ? Tous sont absents sur la 10e génération de l’iPad.

Délesté de ces éléments, la tablette s’affine : de 7,5 mm sur la 9e génération, on passe à 7 mm. Elle s’allège aussi un peu : de 487 à 477 g pour le modèle Wi-Fi et de 498 à 481 pour le modèle cellulaire.

L’écran occupe une surface plus importante : 10,9 pouces, contre 10,2 auparavant. Avec toujours la même définition. Le capteur d’empreintes est toujours présent, mais se trouve désormais sur le bouton supérieur. La caméra avant bouge aussi : la voilà sur la longueur de l’iPad, de sorte qu’elle est centrée en mode paysage.

Il y a moins de changements sous le capot. Côté processeur, néanmoins, on passe de l’A13 à l’A14. Et la caméra arrière passe de 8 mégapixels en f/2.4 à 12 MP f/1.8. Elle peut désormais officiellement capturer en 4K à 60 IPS ; et atteindre les 240 FPS en Full HD.

On aura aussi noté la présence d’une batterie plus petite (28,6 Wh contre 32,4), mais avec la même autonomie constructeur. Ainsi que l’intégration de la 5G et le passage du Bluetooth 4.2 au 5.2. Les couleurs changent également : on garde l’argent de la 9e génération, mais on perd la version grise, remplacée par le bleu, le jaune et le rose.

L’iPad Pro passe au M2

Apple vient aussi de renouveler sa gamme iPad Pro. Avec moins d’évolutions au menu, mais tout de même, notamment, un nouveau processeur (puce M2). On aura aussi noté :

– Passage au Bluetooth 5.3 et au Wi-Fi 6E

– Prise en charge de davantage de bandes de fréquences 4G et 5G

– Détection de survol avec l’Apple Pencil (« jusqu’à 12 mm de l’écran ») ; Apple ouvre cette capacité aux développeurs tiers

La fiche technique fait aussi état d’avancées sur la partie environnement :

– Or 100 % recyclé dans le plaquage de « multiples » PCB

– Terres rares 100 % recyclées dans tous les aimants (et non plus seulement ceux des haut-parleurs et de la coque

– Cuivre 100 % recyclé dans la protection de la carte mère

Les prix ne changent pas entre les deux générations, qu’il s’agisse de l’iPad ou de l’iPad Pro.

Photos d’illustration © Apple