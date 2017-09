Apple iOS 11 : une ultime bêta pour converger vers la version finale

Apple poursuit la mise sur orbite de la nouvelle version de son OS mobile pour une mise à disponibilité globale qui pourrait survenir ce mois-ci.

Alors que la keynote de rentrée d’Apple est prévue le 12 septembre prochain, la firme de Cupertino vient de publier la bêta 10 d’iOS 11.

Elle est destinée aux développeurs qui peuvent la télécharger.

Le rythme s’accélère. La bêta précédente remonte à une semaine.

Apple a annoncé sa nouvelle mise à jour d’iOS à l’occasion de sa conférence développeurs WWDC organisée en juin. Avec cette bêta 10, il s’agit de converger vers la mouture finale, tout en bénéficiant du retour des développeurs.

Cette nouvelle itération servira de planche d’envol pour le framework de réalité augmentée ARKit. Ce dernier se traduira par une gamme de nouvelles applications ancrées dans la réalité augmentée.

Parallèlement, l’IA (intelligence artificielle) s’invite sur iOS au gré du nouveau SDK Core ML (Machine Learning). Une opportunité pour les développeurs pour concevoir des applications plus « intelligentes ».

Parmi les nouveautés, on trouve Apple Pay qui s’invite dans l’app native de messagerie instantanée iMessage. Via cette dernière, il sera possible d’envoyer de l’argent à un contact avec le service Apple Pay Cash (disponible initialement aux Etats-Unis).

Un nouveau centre de contrôle entièrement repensé avec des raccourcis personnalisables est également prévu.

« Ne pas déranger pendant la conduite » est un nouveau mode qui doit permettre à une personne au volant d’un véhicule de rester concentré, en évitant d’être perturbé par un appel au cours de son trajet.

La technologique d’assistance avec commandes vocales Siri et les applications Caméra et Photos vont également bénéficier d’enrichissements fonctionnels.

Le format photo propriétaire HEIF (High Efficiency Image File Format) va également intégrer iOS. Il doit se traduire par un gain d’espace de stockage, sans perte de qualité d’image.

iOS 11 mettra également en valeur l’iPad avec des fonctionnalités ancrées dans la productivité. Il sera ainsi possible de faire glisser des fichiers ou des icônes d’applications. Une application devrait également permettre de gérer ses documents.

On prête à Apple l’intention de dévoiler trois nouveaux modèles iPhone le 12 septembre pour sa keynote de rentrée. Les regards se tournent vers un éventuel iPhone 8 avec des fonctions innovantes de commandes par des gestes.

La firme dirigée par Tim Cook pourrait aussi en profiter pour présenter l’Apple Watch Series 3 dotée d’une connectivité 4G LTE et une Apple TV supportant la définition 4K et la technologie HDR (High Dynamic Range).

(Crédit photo : @Apple)