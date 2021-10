Google découple les profils pros d’Android Enterprise

Bientôt des profils pros pour tous les appareils Android ? À l’heure actuelle, ils sont disponibles sur les flottes d’entreprise (terminaux « gérés »). Début 2022, ils devraient commencer à s’ouvrir aux équipements « personnels ». D’abord pour les utilisateurs de Google Workspace.

Parallèlement à cette annonce, Google a fait part de travaux menés avec des fournisseurs d’identité (ForgeRock, Okta et Ping) sur Custom Tabs. Objectif : intégrer cette fonctionnalité dans leurs workflows d’authentification. Et offrir ainsi une alternative plus fonctionnelle à WebView, permettant en particulier le partage d’état – et donc, entre autres, le SSO – entre navigateurs et applications.

On a également droit à un nouveau bug bounty, dédié à Android Enterprise. Récompense maximale : 250 000 $.

En toile de fond, la récente sortie d’Android 12. En matière de sécurité, elle apporte notamment :

– Sur les appareils gérés, le contrôle, par l’utilisateur, des permissions liées aux capteurs (sous réserve d’autorisation préalable d’un admin)

– Une API pour paramétrer des réseaux Wi-Fi sans avoir besoin de permissions de localisation

– La possibilité d’associer, aux identifiants matériels des appareils, des identifiants spécifiques à l’entreprise

– La journalisation réseau sur les profils professionnels

– Des niveaux de complexité prédéfinis pour les mots de passe

– La possibilité de contrôler les méthodes de saisie autorisées sur les profils pros

– Pour les connexions 5G, une option permettant de dédier des réseaux virtuels aux applications d’un profil pro

Photo d’illustration © Arthur Shvetsov – Adobe Stock