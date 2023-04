Android 14 : les orientations de la première bêta

La première bêta d’Android 14 fait son entrée. Qu’apporte-t-elle en matière d’UX, d’accessibilité et de sécurité ?

Au nom de la sécurité, évitez autant que possible le chargement dynamique de code. Cette recommandation n’a rien de nouveau pour les développeurs. Mais des mécanismes émergent pour favoriser sa mise en application. Par exemple, l’obligation de mettre tous les éléments en lecture seule. Il en est ainsi sur Android 14, dont Google vient de publier la première bêta publique.

Toujours sur le volet sécurité, Android 14 introduit des restrictions supplémentaires sur le lancement d’activités en arrière-plan. Il réduit aussi la possibilité, pour les applications, de verrouiller les notifications qu’elles émettent.

Au niveau de l’UI, on aura relevé une flèche plus visible pour signifier le retour en arrière.

Android 14 permet par ailleurs aux applications d’ajouter des actions personnalisées dans leur menu de partage. En parallèle, le système exploite davantage de signaux pour prioriser les éléments du menu.

En matière d’accessibilité, Google généralise l’agrandissement des polices jusqu’à 200 %. Il ajoute aussi des paramètres de « préférences régionales » grâce auxquels l’utilisateur peut définir le format d’affichage des nombres, le premier jour de la semaine et l’unité de température.

Une API assurant le support du genre grammatical fait également son entrée. Son principal usage : pouvoir s’adresser à l’utilisateur en tenant compte de son sexe.

Android 14 change de braquet sur les alarmes

Sur la partie Android Enterprise, on notera deux nouveautés. D’une part, un accès facilité aux contacts pros pour les applications persos (sous réserve que la stratégie cross-profils l’autorise). De l’autre, la possibilité de désactiver la connectivité large bande (UWB).

Au niveau du cœur fonctionnel système, les applications ne peuvent plus tuer que leurs propres processus d’arrière-plan. Quant à la permission de planifier des alarmes exactes (SCHEDULE_EXACT_ALARM), elle n’est plus donnée par défaut lors de l’installation de la plupart des apps ciblant au moins Android 13. Il existe des méthodes alternatives, mais plus lourdes à mettre en place. L’occasion, affirme Google aux développeurs, de vérifier « si votre app en a vraiment besoin ».

Illustration principale © prima91 – Adobe Stock