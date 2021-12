Android 12L : un coup de fouet pour les tablettes ?

Tablettes, Chromebook, smartphones pliables… Quel avenir pour Android sur ces types d’appareils ? À court terme, une interface mieux adaptée à leurs grands écrans. Cet engagement se traduira par une mise à jour mineure de l’OS. Google entend la diffuser au 1er trimestre 2022, sous le nom d’Android 12L. En attendant, on peut l’expérimenter : la première des trois bêtas prévues vient de sortir. Elle est compatible avec les Pixel (à partir du 4) et la tablette Lenovo Tab P12 Pro (version Wi-Fi uniquement). Sinon, on peut la tester sur l’émulateur d’Android Studio.

Toutes les fonctionnalités promises ne sont pas encore intégrées. Mais les principales briques sont en place. Parmi elles :

– Sur les écrans de plus de 600 pixels échelonnés, un meilleur usage de l’espace horizontal en divisant en deux colonnes l’écran d’accueil (paramètres rapides d’un côté avec jusqu’à 8 éléments, notifications de l’autre) comme l’écran de verrouillage (horloge et notifications).

– Une barre des tâches – masquable – assortie d’un système de glisser-déplacer pour passer en multitâche. Le tout agrémenté de divers gestes tactiles qui rappellent l’expérience iOS.

– Des icônes plus grandes et/ou des séparateurs qui disparaissent dans certaines zones du système. Notamment les fenêtres de certains paramètres, comme le panneau de contrôle de sortie audio.

On notera l’intégration du retour haptique sur davantage d’actions. Parmi lesquelles l’ouverture du tiroir d’applications et du menu des apps récentes. Quelques animations gagnent en fluidité, comme l’ouverture des paramètres rapides et les contrôles smart home/Google Pay sur l’écran de verrouillage.

Avec Android 12L, Google compte aussi donner davantage de possibilités aux fabricants. En particulier sur le mode d’affichage letterbox. Ils pourront en personnaliser certains aspects : taille des apps, couleurs, coins arrondis, niveau de transparence de la barre d’état… Autre possibilité : contourner les exigences de certaines applications en matière d’orientation d’écran.