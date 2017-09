Carlo Purassanta prend la direction de Microsoft France

Microsoft vient de nommer le nouveau dirigeant de sa filiale française. Lequel vient d’Italie. Carlo Purassanta y dirigeait Microsoft Italie depuis 2013. Il prend ses fonctions aujourd’hui au siège de l’entreprise à Issy-les-Moulineaux.

Cet italien francophile de 45 ans est déjà familier de Microsoft France. Il en a dirigé la division Services de 2011 à 2013. A la tête de l’entité française, il entend poursuivre la stratégie de l’entreprise dont la direction était assurée par Vahé Torossian depuis juillet 2016 suite au départ d’Éric Boustouller alors appelé à superviser la région Europe de l’Ouest avec le titre de vice-président corporate.

« Je serai particulièrement désireux de m’inscrire dans la continuité et d’asseoir l’ambition de Microsoft France, d’être l’acteur de référence de la transformation numérique des entreprises en France et de démocratiser l’Intelligence artificielle, tout en renforçant notre contribution sociétale, tant auprès des jeunes qu’en matière confiance dans le numérique », déclare le nouveau responsable. Avant Microsoft en 2011, cet ingénieur diplômé du Politecnico di Milano et titulaire d’un MBA de Henley Business School a fait carrière pendant 15 ans chez IBM en France et en Europe.

Vahé Torossian à l’Europe

La réorganisation se poursuit chez l’éditeur de Windows. Libéré de ses responsabilités temporaires de directeur France, Vahé Torossian monte au niveau européen pour diriger Microsoft Western Europe. Parmi ses 25 ans années passées chez Microsoft (France, Europe Centrale et de l’Est, Asie-Pacifique, Redmond), il aura marqué son action sur la filiale française par l’annonce de l’ouverture de datacenter, la signature du partenariat avec Station F autour de l’intelligence artificielle ou encore l’inauguration du nouveau Campus d’Issy-les-Moulineaux en 2009.

Quant à Eric Boustouller, il a décidé de quitter Microsoft pour revenir en France où il rejoint Solocal, société héritière des annuaires téléphoniques PagesJaunes. Il y remplacera Jean-Pierre Remy comme directeur général.

