Chrome 58 prépare la transition d’Android vers les apps web

Google a récemment livré la version 58 de son navigateur web Chrome. Côté nouveautés, nous notons le support d’IndexedDB 2.0, permettant de créer des bases de données locales. Mais aussi une amélioration sur le terrain des Progressive Web Apps, qui pourront maintenant fonctionner en plein écran.

Grâce aux Progressive Web Apps, les applications web peuvent fonctionner sous Android de la même façon que les logiciels natifs. Avec la démocratisation de la 4G, et l’arrivée programmée de la 5G, les web apps devraient s’imposer rapidement sur les terminaux mobiles. Tout comme elles l’ont fait précédemment dans le monde PC.

Chrome, toujours numéro un

Google profite de cette sortie pour éliminer 29 failles de sécurité de son butineur. Dont aucune n’est classée critique. Pas de risque donc de voir un pirate prendre le contrôle de votre machine. La mise à jour de l’application devra toutefois être réalisée sans tarder. Google verse 14.000 dollars aux personnes ayant découvert ses vulnérabilités.

Dans le monde PC, Chrome est crédité sur les 30 derniers jours par StatCounter de 62,7 % de parts de marché mondiales. Très loin devant Firefox (15 %) et Internet Explorer (9,4 %) donc. En France, ses parts de marché tombent à 50,2 %, toujours devant Firefox (23,2 %).

Sur le secteur des smartphones et tablettes, Chrome s’impose là encore, avec 45 % de parts de marché. Devant Safari, à 22 %, et UC Browser, à 15,6 %. Le fait qu’il soit maintenant utilisé au cœur d’Android booste assez largement son adoption. Le match est toutefois plus serré en France, ou Chrome (44,1 %) dépasse seulement d’une courte tête Safari (39,1 %).

