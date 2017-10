Communications unifiées dans le cloud : Cisco acquiert BroadSoft pour s’imposer

Quand Cisco se montre déterminé à monter sur un marché…L’équipementier réseaux américain leader mondial vient de confirmer le rachat de BroadSoft pour un montant de 1,9 milliard de dollars (soit 55 dollars par action), incluant la dette.

Des rumeurs avaient commencé à circuler à ce sujet dans la journée de dimanche.

Cette acquisition dans le domaine de la fourniture des solutions télécoms pour les entreprises en mode UCaaS (communications unifiées à la demande) ou CCaaS (centre d’appels dans le cloud).

Le rapprochement a été validé par les conseils d’administration des deux firmes.

Cisco compte s’appuyer sur son nouvel allié pour faciliter la transition des entreprises vers les solutions IP de communication. Une fois la consolidation bouclée (a priori d’ici la fin du premier trimestre 2018), BroadSoft rejoindra la sous-division Unified Communications Technology chez Cisco.

« Ensemble, Cisco et BroadSoft seront en mesure de délivrer une suite logique de capacité collaborative à travers chaque segment de marché », évoque Rowan Trollope, Vice-Président Senior en charge de la division Applications Business qui englobe le volet des communications unifiées, cité dans le communiqué.

Ce sera également un appel d’air à destination de la cible des petites et moyennes entreprises.

C’est la neuvième acquisition de Cisco cette année, dont AppsDynamics (performance applicative) pour 3,7 milliards de dollars.

Actuellement, Cisco se concentre sur des domaines comme l’Internet des objets à l’ère industrielle, l’intelligence artificielle, l’hyperconvergence et le SD-WAN.

Le rachat de BroadSoft fait partie des acquisitions les plus onéreuses dans l’histoire de l’équipementier réseaux qui revendique plus de 200 acquisitions depuis sa création en 1984.

Dans la saga, on peut noter d’autres méga-opérations comme Jasper (IoT) en 2016 à 1,4 milliard de dollars, Sourcefire (sécurité réseau) en 2013 ou WebEx pour 3,2 milliards de dollars en 2007.

Cisco accélère la cadence

Créé en 1998 (sous le nom de iKnow) par Mike Tessler et Scott Hoffpauir, BroadSoft s’est spécialisé dans les offres de communications unifiées.

Selon Synergy Research, la société installée dans le Maryland est leader sur le segment des communications unifiées à la demande (Unified Communications as a Service ou UCaaS an anglais ) et des centres d’appels à la demande (Call Center as-a-service, CCaaS) avec une part de marché de 49%.

Cisco en solo était loin derrière (20%). Cette acquisition va lui permettre d’accélérer la cadence, en montant des synergies avec sa propre gamme d’outils de communication.

En mai 2016, BroadSoft avait annoncé l’extension de la plateforme BroadCloud (communications unifiées dans le cloud) en France, en s’appuyant sur l’intégrateur NextiraOne.