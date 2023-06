La « simplification », toujours sur les lèvres de Cisco

Vers un « choc de simplification » ? La Cisco Live! 2022 avait donné lieu à quantité de promesses dans ce sens.

Le fournisseur américain avait par exemple annoncé l’intégration de ThousandEyes avec son portefeuille SD-WAN. Il avait aussi – et surtout – officiellement ouvert la voie à la fusion Catalyst-Meraki.

L’engagement de simplification est toujours d’actualité cette année, mais on se projette à plus long terme. Une « démarche pluriannuelle » s’enclenche en l’occurrence sous la bannière Cisco Networking Cloud. Objectif ultime : une seule interface pour tout gérer.

Le SSO sera l’une des briques de cette démarche. Cisco en prévoit la mise en place cette année. Il entend déployer ensuite, sur ce socle, un substrat d’API qui permettront d’automatiser les opérations.

Cisco n’a pas enterré la marque Catalyst

Le chantier impliquera aussi l’unification de l’UX et la mise en place d’un véritable système de navigation entre outils. En attendant, un rebranding va s’opérer sous la marque Catalyst. Il ne faudra plus dire, entre autres, DNA Center, mais Catalyst Center. Et non plus Viptela SD-WAN, mais Catalyst SD-WAN.

Le champ d’action de ThousandEyes s’étendra, en parallèle, aux équipements Webex et Meraki MX. La fusion Catalyst-Meraki s’est quant à elle déjà incarnée à travers Cloud Monitoring for Catalyst.

« Simplification » signifie aussi création de packs « matériel + logiciel » sur abonnement. À plus long terme, l’idée est aussi d’aller vers des politiques réseau et sécurité partagées. Pour le moment, on a droit à un blueprint « spécial IA » pour les déploiements Nexus.

Photo d’illustration © Prayitno – Visual Hunt / CC BY