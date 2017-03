Galaxy S8 : l’assistant vocal Bixby en vidéo sur YouTube

Une courte vidéo postée sur YouTube permet de découvrir le Galaxy S8 de Samsung, et l’assistant vocal Bixby. Si cet élément se confirme, nous sommes face à un smartphone dont l’écran est – comme attendu – bord à bord à gauche et à droite. Et quasiment bord à bord en haut et en bas. Sans bouton physique en façade donc.

L’outil affiché à l’écran serait le nouvel assistant vocal Bixby. Présenté en début de semaine Bixby se veut plus « intelligent » que des outils comme Siri ou Cortana, en permettant de piloter plus complètement les logiciels ; en prenant en compte le contexte des applications ; et en comprenant mieux les commandes inexactes ou imprécises. Voir à ce propos notre précédent article « Samsung présente l’assistant vocal Bixby, un peu présent dans le S8 ».

Il convient toutefois de signaler que Bixby ne sera présent dans quelques applications du Galaxy S8. Avant de s’étendre par la suite à d’autres logiciels.

Lancement dans moins d’une semaine

Les Galaxy S8 et S8+ seront officiellement lancés le mercredi 29 mars à New York. La plupart de leurs fonctionnalités seraient toutefois déjà connues : écrans tout en hauteur à très hautes résolutions et nouveaux processeurs ultra rapides. Selon les marchés un Exynos 8895 de Samsung ou un Snapdragon 835 de Qualcomm.



