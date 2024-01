Galaxy AI : Samsung en Google-dépendance

Google or not Google ? Pas si évident de savoir qui se cache derrière certaines des « fonctionnalités IA » dont Samsung a doté ses Galaxy S24.

Google a en tout cas sa part du gâteau, essentiellement sur le volet génératif. Les deux entreprises ont d’ailleurs communiqué sur le sujet, sous l’angle du « partenariat pluriannuel ». Pour le moment, celui-ci se traduit officiellement par la mise à contribution de deux modèles : Gemini Pro et Imagen 2. Le premier, pour diverses fonctionnalités de résumé, en trois endroits : l’application Notes, l’enregistreur vocal et le clavier Samsung. Le deuxième, pour la retouche de photos, dans l’app Galerie. L’un et l’autre exécutés dans le cloud (connexion réseau requise, donc).

D’autres fonctionnalités placées sous la marque ombrelle Galaxy AI nécessitent une connexion réseau. La « traduction instantanée » (interprète dans l’application téléphone) en fait partie. « Entourer pour chercher »* aussi.

Basé sur la technologie Google Lens, « Entourer pour chercher » n’est pas exclusif aux Samsung Galaxy. Il arrive aussi sur les Pixel 8… de Google. Ces derniers d’autres fonctionnalités voisines de ce que propose la série S24. Par exemple, la transcription et le résumé au sein de l’enregistreur vocal – avec aussi la traduction en temps réel, que Samsung ne propose pas. Ou l’« Éditeur Magique », auquel s’apparente l’assistant de retouche photo.

Samsung n’exclut pas de faire payer pour Galaxy AI

Il y a aussi du Google derrière la fonctionnalité de « suggestion de tonalité » (= changement de style) de l’Assistant Message. Elle se fonde en l’occurrence sur Magic Compose, qui sort de bêta à l’occasion du lancement des Galaxy S24.

Au-delà de Gemini Pro, Samsung devrait exploiter Gemini Nano, version plus légère du LLM capable de fonctionner en local. Google y donne accès sur Android 14 par l’intermédiaire du service AICore. Il alimente déjà l’enregistreur vocal sur Pixel 8 Pro et les « réponses intelligentes » sur Gboard.

Les smartphones Galaxy S23 auront droit à la gamme Galaxy AI, comme les tablettes Tab S9. Même chose pour les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Samsung laisse ouverte la possibilité de facturer ces services à partir de 2026.

* « Entourer pour chercher » s’active par un appui long sur le bouton d’accueil. Cela remplace donc l’activation de l’Assistant. La fonction Interprète peut quant à elle tourner en local, sur un mode « texte uniquement » rappelant l’option « Conversations » de Google Traduction.

