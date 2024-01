iPhone : Apple devient le numéro un mondial des smartphones

Apple a dépassé Samsung pour la première fois comme plus gros vendeur de smartphones en volume, dans un contexte de croissance des appareils haut de gamme et de concurrence accrue pour Samsung en Chine.

Apple en a vendu un total de 234,6 millions de ses iPhones pour l’ensemble de 2023, en hausse de 3,7 % sur un an, contre 226,6 millions pour Samsung, soit une baisse de 13,6 %, selon IDC.

Xiaomi, Oppo et Transsion, tous fabricants d’appareils Android à bas prix qui concurrencent Samsung dans le bas de gamme, complètent le top cinq avec des ventes de 145,9 millions, 103,1 millions et 94,9 millions.

La dernière fois que Samsung n’a pas dominé les ventes de smartphones, c’était en 2010, lorsque les cinq principaux fabricants d’appareils étaient Nokia, Samsung, LG Electronics, ZTE et le fabricant de BlackBerry Research in Motion, selon IDC.

iPhone : champion du segment haut de gamme

Apple est le seul fabricant parmi les trois premiers à afficher une croissance annuelle positive.

« Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt », déclar Nabila Popal, directrice de recherche d’IDC. .

Samsung est également confronté à une concurrence croissante de la part de sociétés comme Huawei, OnePlus, Honor et Google, note IDC, ajoutant que la « force croissante » de Huawei avec de nouveaux appareils utilisant des puces haut de gamme fabriquées dans le pays pourrait également affecter les ventes d’Apple en Chine.

Selon les analystes de Jeffries, Huawei avait détrôné l’iPhone de sa première part de marché en Chine, le plus grand marché mondial des smartphones, en octobre.

Les livraisons globales de smartphones ont diminué de 3,2 % en 2023 par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,17 milliard d’unités, selon IDC, la pire performance depuis une décennie.

Mais les expéditions ont augmenté de 8,5% sur un an au quatrième trimestre, indique IDC, signe que le marché pourrait se remettre d’une crise qui dure depuis plusieurs années.