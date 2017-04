Marissa Mayer quitte Yahoo avec plus de 210 millions de dollars en poche

La nouvelle fait scandale outre-Atlantique. Elle était pourtant attendue. Marissa Mayer, CEO de Yahoo, qui n’a trouvé sa place ni au sein du futur Aoth (combinaison des actifs Internet de Verizon et Yahoo), ni au sein d’Altaba (société d’investissement et de gestion d’actifs), va partir avec une somme colossale en liquidités et actions : plus de 210 millions de dollars.

Une telle somme pour un CEO qui se devait de signer le renouveau de Yahoo, mais qui est maintenant associé à l’échec et à la revente de la firme américaine : beaucoup aimeraient avoir des indemnités aussi avantageuses pour un tel résultat.

3 millions de salaire et un parachute doré de 23 millions

Ce document transmis à la SEC détaille certaines des sommes versées à Marissa Mayer. Elle a tout d’abord touché un parachute doré de 23 millions de dollars lors de son départ de la société. Auquel il faut ajouter son salaire (base et bonus) qui atteint les 3 millions de dollars. Elle détient par ailleurs 186 millions de dollars d’actions, de stocks options et de bonus.

Selon Forbes, la fortune de Marissa Mayer s’est largement accrue ces dernières années : 380 millions de dollars en 2015 ; 430 millions de dollars en 2016. Entre son parachute doré et ses actions encore détenues dans Yahoo, Marissa Mayer devrait avoir fait les deux tiers du chemin lui permettant de devenir milliardaire.

Crédit photo : © 360b – Shutterstock