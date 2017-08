Protonmail part à la conquête des entreprises

Née sur les révélations d’Edward Snowden sur l’affaire Prism, la messagerie sécurisée, Protonmail a bien évolué pour aller vers les entreprises. Fruit du travail commun des étudiants du MIT et de Harvard, ce service comprend du chiffrement de bout en bout, mais surtout il a été placé en Suisse. « Les utilisateurs sont protégés par la loi fédérale et l’ordonnance fédérale sur la protection des données, qui offrent aujourd’hui le meilleur niveau de protection dans le monde pour les personnes et les sociétés ».

Après une version beta, qui a connu quelques péripéties et une levée de fonds de 2 millions de dollars, Protonmail se lance dans le grand bain des offres publiques. Le service propose plusieurs offres dont une gratuite. Les autre sont payantes avec, pour l’offre ProtonMail Plus, 5 Go de stockage, 5 adresses email et 1 nom de domaine personnalisé pour 5 euros par mois. Une autre offre baptisée Visionary à 30 euros par mois qui comprend 50 Go de stockage, 50 adresses et 10 noms de domaines.

Protonmail vient de passer un cap supplémentaire en ajoutant une offre professionnelle. Dans le détail, le prix est de 8 dollars par utilisateur et par mois ou 75 dollars par an (soit 6,25 dollars mensuels). A ce tarif, l’organisation peut tabler sur des boîtes de 5 Go par utilisateur. Protonmail donne aux administrateurs via un hub la capacité de créer et supprimer des comptes, réinitialiser les mots de passe ou réaffecter l’espace de stockage. Des fonctionnalités demandées depuis les débuts de la messagerie sécurisée. Il manque néanmoins un outil de migration des données. Les équipes de Protonmail annoncent ce type d’outil pour 2018.

