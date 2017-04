Résultats : Twitter baisse, mais consolide sa base utilisateurs

Twitter vient de livrer les résultats de son dernier trimestre d’activité. Et ils sont en baisse : -8 % pour 548 millions de dollars de chiffre d’affaires. Toutefois, les analystes tablaient sur encore moins : 512 millions de dollars. Le gain par action en données corrigées se fixe à 11 cents, contre 1 cent attendu par les analystes.

La surprise est donc plutôt bonne pour les investisseurs. Et le rattrapage a été immédiat, avec une hausse de l’action Twitter de 7,91 % hier, à 15,82 dollars. Dans les échanges hors séance, l’action se maintient à 15,85 dollars, +0,19 %, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les analystes restent toutefois prudents, avec une prévision de cours à un an de seulement 14,05 dollars.

Nombre d’utilisateurs en hausse

La bonne nouvelle pour Twitter est que le service de microblogging arrive enfin à débloquer le nombre de ses utilisateurs actifs par mois. Il passe ainsi à 328 millions de personnes. +6 % sur un an, et la plus grosse hausse séquentielle enregistrée par la société depuis 2015.

« Nous avons atteint notre objectif de créer un service que les gens aiment utiliser au quotidien. Nous sommes encouragés par l’élan de croissance de l’audience que nous avons pu constater au premier trimestre, déclare Jack Dorsey, CEO de Twitter. Bien que nous continuions à faire face à des soucis en matière de revenus, nous pensons que l’exécution de notre plan et la croissance de notre public devraient entraîner une hausse positive de nos revenus à long terme. »

Crédit photo : © Ricktop – Fotolia.com