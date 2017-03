« Quand j’ai appris en septembre 2016 qu’une grande partie de notre base de données d’utilisateurs avait été volée, j’ai travaillé avec nos équipes pour divulguer l’incident aux utilisateurs, aux organismes de réglementation et aux organismes gouvernementaux. Cependant, je suis le CEO de l’entreprise et puisque cet incident s’est produit pendant mon mandat, j’ai accepté de renoncer à ma prime annuelle et à mon attribution annuelle d’actions et j’ai exprimé mon désir que cette somme soit redistribuée aux employés. Lesquels ont beaucoup contribué au succès de Yahoo en 2016. »

Voilà le message posté par Marissa Mayer, patronne de Yahoo, sur Tumblr. Plusieurs centaines de millions de personnes ont été victimes des deux opérations de piratage ayant touché Yahoo. Et des affaires d’écoutes gouvernementales ont également été évoquées.

Les dirigeants mis en défaut

Le problème pour Marissa Mayer est que les dirigeants de la firme sont directement mis en cause pour n’avoir pas su prévenir ces problèmes de sécurité. Conséquence directe de ce dysfonctionnement, Ronald Bell, directeur juridique de Yahoo, quitte la société.

« Bien que d’importantes mesures de sécurité supplémentaires aient été mises en œuvre en réponse à ces incidents, il semble que certains cadres dirigeants n’aient pas bien compris ou enquêté et n’aient donc pas suffisamment pris connaissance de l’ensemble des informations connues en interne par l’équipe de sécurité IT de la société », peut-on ainsi lire dans le rapport annuel de Yahoo transmis à la SEC.

