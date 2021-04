3DS Outscale : Nicolas Eyraud est nommé RSSI

Filiale cloud de Dassault Systèmes, 3DS Outscale a confirmé la nomination de Nicolas Eyraud au poste de responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

Informaticien de formation, Nicolas Eyraud est titulaire d’un master cyber-défense et sécurité de l’information de l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes). Dès l’automne 2016, il a rejoint le fournisseur de services cloud d’infrastructure.

Il fut, dans un premier temps, administrateur sécurité, puis responsable du centre opérationnel de sécurité (SOC), avant d’être nommé RSSI en début d’année 2021.

Sécurité, intégrité, résilience

En tant que RSSI, Nicolas Eyraud a indiqué piloter une stratégie qui prend en compte la sécurité « dès les premières phases des projets ». Un ensemble qui repose sur « la conformité, la gestion des risques et l’étude des menaces extérieures ».

Il a également déclaré soutenir les « interactions avec d’autres acteurs de la sécurité et du cloud ». Il s’agit de répondre aux « cyberattaques et menaces persistantes ». Et de mieux accompagner « les clients et partenaires dans leurs démarches de sécurité ».

Nicolas Eyraud prend le relais à ce poste d’Edouard Camoin. Ce dernier ayant lui-même été promu vice-président résilience (continuité, reprise d’activité, gestion des risques).

Le fournisseur ambitionne ainsi de sécuriser les données sensibles d’entreprises et institutions.

Pour 3DS Outscale, en effet, ces nominations s’inscrivent dans une démarche visant à fournir aux organisations « un cloud de confiance », souverain et hautement sécurisé.