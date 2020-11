3DS Outscale intègre Scality dans sa démarche « stockage objet souverain »

3DS Outscale n’a plus une, mais deux offres de stockage objet.

La nouvelle venue s’appelle Outscale Object Storage (OOS). Elle adopte la même tarification que la version Entreprise d’Outscale Storage Unit (OSU).

La ressemblance ne s’arrête pas là. Les deux offres ont notamment le même SLA (99,9… %, avec 10 chiffres après la virgule). Et sont disponibles quasiment dans les mêmes régions du cloud Outscale.

Principale différence : OOS repose sur la technologie RING de Scality, tandis qu’OSU exploite l’API Ceph.

OSU fait par ailleurs l’objet d’un partenariat avec NetApp. En particulier sur la partie « débordement stockage objet » de l’offre Cloud Backup du groupe américain. 3DS Outscale ne précise pas si cette jonction vaut aussi pour OOS.

D’une offre à l’autre, la différence se fait aussi sur la communication. La souveraineté en est le maître mot*, « en adéquation avec les principes […] soutenus par l’initiative GAIA-X ».

3DS Outscale a justement synchronisé l’annonce d’OOS avec la tenue du GAIA-X Summit. Événement à l’occasion duquel la filiale de Dassault Systèmes s’est aussi officialisée membre d’une « alliance numérique » axée sur les enjeux de l’industrie spatiale. CS Group (France), EBRC (Luxembourg) et RHEA (Belgique) sont dans la boucle.

* Le compte Twitter @outscale_fr en est une illustration parmi d’autres. Le champ lexical de la souveraineté y est omniprésent.

#Startup #ubble , expert de la vérification d’ #identité en ligne hautement sécurisée et reposant sur l’ #IntelligenceArtificielle , renforce sa #souveraineté et son développement avec 3DS OUTSCALE https://t.co/rf264s6u3R – Dassault Systèmes #AI #IA #sécurité #SecNumCloud

La solution de #collaboration souveraine et hautement sécurisée de @Jalios pour favoriser l’efficacité et l’agilité des organisations publiques et privées #Cloud #SecNumCloud https://t.co/Uif1vdcVPO

— 3DS OUTSCALE France (@outscale_fr) November 6, 2020