Salaires IT : les métiers qui rapportent le plus en 2023

DSI, architectes solutions et ingénieurs logiciels font partie des métiers IT les mieux rémunérés aux Etats-Unis comme en France.

Malgré une série de licenciements dans de grands groupes et startup, la demande de compétences technologiques reste forte dans différents secteurs et les salaires attractifs.

C’est ce qui ressort de l’édition 2023 du guide des salaires Tech livré par le site de recrutement Dice. Les retours de 7098 professionnels des technologies outre-Atlantique l’alimentent.

Impactée par les soubresauts du marché de l’emploi IT, la progression des rémunérations a été moins marquée en 2022 que l’année précédente. Cependant, les salaires sont toujours attractifs et la demande de compétences techniques reste élevée.

Aux Etats-Unis, le salaire annuel moyen dans les métiers IT a augmenté de 2,3% en 2022 pour atteindre 111 348 $. Les rémunérations IT sont plus élevées encore dans les villes et hub technologiques suivants :

– Silicon Valley (+5% à 144 962 $)

– Boston (+9% à 130 399 $)

– Seattle (+7,6% à 129 456 $)

– Portland (+15,5% à 127 734 $)

– New York City (+1% à 121 556 $)

Lorsque l’on s’intéresse aux fonctions, les dirigeants IT, du directeur des systèmes d’information (DSI) au responsable de la technologie (CTO), obtiennent les rémunérations les plus confortables. Les émoluments d’autres professionnels le sont aussi.

Le top 5 des salaires IT les plus élevés en témoigne :

– DSI, CTO et autres reponsables IT +8,4% à 164 814 $)

– Architecte solutions (NC* 115 934 $)

– Ingénieur logiciel principal (NC* 153 288 $)

– Architecte systèmes (+5% à 151 364 $)

– Ingénieur cybersécurité (+5% à 145 512 $)

* Le taux n’est pas disponible pour ces fonctions du fait d’un échantillon limité lors de l’enquête 2021 de Dice.

En France, 5 métiers IT qui rémunèrent le mieux en 2023

En France, selon une autre étude (Robert Half), il n’y a pas de surenchère salariale. Cependant, les salaires des métiers IT font partie des mieux orientés.

Les 5 profils IT dotés d’une expérience « intermédiaire » les mieux payés à Paris* sont :

– Directeur des systèmes d’information | DSI (115 500 €)

– Responsable de la sécurité SI | RSSI (94 500 €)

– Ingénieur DevOps (78 750 €)

– Architecte logiciel (73 500 €)

– Lead développeur (68 250 €)

Le rapport de force penche « fortement » en leur faveur, explique le cabinet de recrutement Robert Half. « Nous avons chaque jour des exemples de candidats qui font face à 3 à 5 offres simultanément et refusent des propositions qui ne correspondent pas à leurs attentes ».

* Les salaires franciliens sont supérieurs d’au moins 5% à la moyenne d’autres régions.