5G : Samsung se place en pole position avec le modem Exynos 5100

Samsung pousse dans le domaine très en vogue de la 5G. La firme sud-coréenne a ainsi développé son propre modem 5G compatible avec la spécification standard la plus récente 5G New Radio (5GNR) – Release 15 – de l’organisme de normalisation mondial 3GPP.

Ce dernier n’a approuvé la version 15 qu’en juin dernier et l’a publiée en juillet.

Une seule puce pour tous les réseaux

Baptisé Exynos 5100, il est gravé en classe 10 nm (nanomètres).

S’il supporte la 5G et la pré-5G, il est également compatible avec les réseaux cellulaires 2G, 3G et 4G.

Il porte en germe la promesse de débits allant jusqu’à 6 Gbit/s pour les ondes millimétriques, jusqu’à 2 Gbits/s pour les fréquences sub-6 GHz et 1,6 Gbps pour la 4G LTE Advanced.

Il supporte aussi les réseaux GSM et CDMA (2G), WCDMA (3G), TD-SCDMA et HSPA, permettant d’utiliser un seul téléphone dans de nombreuses régions, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud.

“Le leadership de Samsung en matière de technologies de communication et de connaissances éprouvées sur le marché nous a permis de développer le premier modem 5G du marché, l’Exynos Modem 5100, entièrement conforme aux dernières normes 3GPP“, a déclaré le président et directeur de Samsung Electronics. “Alors que l’industrie prépare le passage à la 5G, Samsung continuera à stimuler la croissance d’idées innovantes et de nouveaux services dans les applications mobiles et autres industries émergentes.”

Qualcomm et Intel à l’affût

Samsung n’est toutefois pas le seul groupe à vouloir se positionner sur le marché à fort potentiel que va représenter la 5G.

Qualcomm a ainsi lancé son modem X50 en 2016 qui ne sera pas disponible avant 2019. Qualcomm a aussi récemment dévoilé des antennes pour la puce X50, affirmant que leur conception est essentielle pour la 5G, car les signaux millimétriques sont très sensibles aux interférences.

Le premier modem 5G commercial d’Intel, le XMM8060, sera également multi-mode comme celui de Samsung.

Samsung indique que le modem Exynos 5100 sera disponible d’ici la fin de l’année. En plus d’avoir fabriqué des prototypes de tablettes 5G, Samsung a déjà annoncé qu’il travaillait sur des smartphones 5G, dont au moins un qui pourrait être lancé avant le Galaxy S10.

(Crédit photo : @Samsung)