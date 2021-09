Affaire ProtonMail : une piqûre de rappel sur la confidentialité des messageries

ProtonMail a-t-il menti aux utilisateurs de sa messagerie électronique ? L’entreprise fait face à de lourdes accusations dans ce sens. En cause, la transmission, à la police française, d’informations qui ont permis de remonter vers des militants du collectif Youth for Climate.

À la racine, il y a une série d’occupations dans le quartier de la place Sainte-Marthe (Paris 10e), au nom de la lutte contre sa gentrification. Les faits ont donné lieu à des arrestations, des perquisitions et des condamnations. ProtonMail s’est retrouvé impliqué dans l’enquête policière du fait que Youth for Climate avait utilisé sa messagerie. Une réquisition lui est parvenue en janvier dernier par l’intermédiaire de la justice suisse, en relais d’Europol. Et l’entreprise y a accédé. En fournissant deux éléments : une IP et une empreinte de navigateur.

Désormais que cet acte est public, ProtonMail tente d’en répondre. Son principal dirigeant Andy Yen résume la situation : cette requête effectuée dans le cadre de la législation antiterroriste a beau être discutable, il était impossible de s’y opposer*.

Some thoughts on the French « climate activist » incident. It’s deplorable that legal tools for serious crimes are being used in this way. But by law, @ProtonMail must comply with Swiss criminal investigations. This is obviously not done by default, but only if legally forced.

— Andy Yen (@andyyen) September 5, 2021