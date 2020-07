Alibaba Cloud s’interconnecte à l’écosystème d’Equinix

Alibaba Cloud étend sa portée mondiale via la plateforme Equinix et la structure d’interconnexion Equinix Cloud Exchange Fabric.

Alibaba Cloud, fournisseur de services cloud, et Equinix, spécialiste des datacenters et solutions d’hébergement d’infrastructures d’entreprises, musclent leur partenariat.

La collaboration étend l’accès à Alibaba Cloud, via la plateforme d’interconnexion Equinix (Equinix Platform) sur 17 marchés et métropoles. Londres, Francfort et Dubaï dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), Hong Kong, Jakarta, Singapour Sydney et Tokyo en Asie-Pacifique sont couverts. Sans oublier les neuf pôles américains : Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Seattle, la Silicon Valley et Washington D.C.

Le fournisseur cloud chinois a également intégré son API à Equinix Cloud Exchange (ECX Fabric) pour faciliter les connexions privées et directes à ses services cloud. « Cette collaboration précieuse nous permet de fournir davantage de flexibilité et de sécurité, tout en rapprochant nos services des entreprises, sans compromis sur la vitesse ou les performances », a déclaré l’ingénieur Shunmin Zhu chez Alibaba Cloud Intelligence.

Alibaba Cloud et ECX Fabric

Alibaba Cloud est le premier fournisseur de services d’infrastructure cloud de la région Asie-Pacifique et se positionne dans le top 5 mondial dominé par les hyperscalers américains. Mais son partenariat avec Equinix lui permet d’atteindre un écosystème de plus de 9700 entreprises, opérateurs réseau et fournisseurs cloud et IT.

« Via un portail unique, les clients peuvent créer et gérer des connexions privées à Alibaba Cloud à la demande dans l’une des 45 métropoles couvertes par ECX Fabric », a indiqué la firme américaine Equinix. Pour Royce Thomas, son vice-président en charge des grands comptes mondiaux, « l’accès direct aux fournisseurs de services cloud, comme Alibaba Cloud, via des connexions à haut débit et à faible latence, aide les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel et à profiter pleinement des avantages du cloud. »

