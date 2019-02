Amazon promet 50% de livraisons neutres en carbone en 2030

Alors que l’empreinte de son activité sur l’environnement et la consommation d’énergie ne cesse de croître, Amazon se fixe un objectif ambitieux et dit vouloir jouer la transparence.

Amazon vient d’annoncer un programme baptisé Shipment Zero par lequel le cybermarchand dit vouloir réaliser la moitié de ses livraisons avec une empreinte carbone neutre à l’horizon 2030.

L’entreprise n’a pas encore livré les détails sur les moyens qu’elle compte mettre en oeuvre pour parvenir à atteindre un tel équilibre qui va supposer un travail colossal sur sa chaîne logistique afin de basculer sur des énergies propres non seulement dans ses centres de distribution mais aussi pour les transports utilisés par ses partenaires chargés de la livraison.

Investissement dans les véhicules électriques

Les deux investissements récents d’Amazon dans Aurora Innovation (conduite autonome) et Rivian (voiture électrique) s’inscrivent vraisemblablement dans ce plan à long terme qui pourrait voire la multinationale se doter au moins partiellement de sa propre flotte de véhicules de livraison.

Par ailleurs, Amazon dit employer plus de 200 scientifiques, ingénieurs et concepteurs de produits “qui se consacrent exclusivement à inventer de nouvelles façons de tirer parti de notre envergure pour le bien des clients et de la planète.”

Des efforts sur les emballages

Le géant du e-commerce cite également son programme Frustration Free Packaging lancé il y a dix ans. Il repose sur une collaboration avec les fabricants pour les aider à optimiser leurs emballages et éliminer les déchets sur la chaîne d’approvisionnement. Selon Amazon, cet effort a permis d’éliminer 244.000 tonnes d’emballage et d’éviter d’utiliser 500 millions de boîtes.

“Pour suivre nos progrès dans cette voie et dans le cadre d’un engagement global à partager nos objectifs de développement durable, nous prévoyons de partager l’empreinte carbone d’Amazon à l’échelle de l’entreprise, ainsi que les objectifs et programmes connexes, plus tard cette année”, indique Amazon dans son communiqué.