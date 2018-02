Android en entreprise : Google a ses cercles de confiance

Comment favoriser l’adoption d’Android dans les entreprises ? En proposant à ces dernières une sélection d’appareils assortie d’une liste de partenaires pour aider à l’acquisition, au déploiement et à la gestion.

Google s’est engagé sur cette voie avec le programme « Android Enterprise Recommended ».

Une vingtaine de smartphones sont pour l’heure mis en avant. Sony est dans la boucle avec six modèles Xperia. Huawei, LG, Motorola, Nokia et BlackBerry le sont aussi… au contraire de Samsung, présent uniquement sur la liste des OEM qui proposeront « bientôt » l’inscription sans contact.

Ce dispositif* destiné à simplifier le paramétrage initial constitue un critère de sélection déterminant pour les appareils dotés d’Android 8.0. Ceux équipés de la version antérieure devront pouvoir être enrôlés par le biais de QR codes.

Google pose aussi des exigences de configuration matérielle : au minimum 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire de stockage interne, des capteurs d’images de 2 et 10 mégapixels, un processeur 64 bits cadencé à 1,4 GHz et une batterie offrant 8 heures d’autonomie. Un certain nombre d’applications devront par ailleurs être disponibles… dont le Play Store.

Les constructeurs doivent en outre s’engager à diffuser leurs correctifs sous 90 jours pendant au moins trois ans et à livrer une mise à niveau majeure de l’OS.

Google prévoit d’élargir le catalogue avec des fournisseurs de terminaux durcis. Il est également question d’y ajouter des intégrateurs, en complément aux opérateurs (une demi-douzaine) et aux fournisseurs de solutions de gestion de la mobilité (une quarantaine) mis en avant pour leur prise en charge de l’inscription sans contact.

* Une poignée d’opérateurs (dont BT et Deutsche Telekom en Europe) distribuent, via leurs canaux BtoB, des appareils compatibles. Ces derniers récupèrent automatiquement, à leur premier démarrage, les règles configurées au préalable sur un portail en ligne.

Crédit photo : Google