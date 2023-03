Lassés d’Android ? Ubuntu 20.04 est porté sur smartphones

UBPorts a pris relais des développements d’Ubuntu Touch (UT) depuis l’abandon du projet d’OS mobile par Canonical en 2017. L’organisation s’efforce depuis de proposer une alternative open source et communautaire aux systèmes d’exploitation mobiles Android et iOS.

L’annonce de la disponibilité générale d’Ubuntu Touch OTA-1 Focal vient courronner des mois de travaux de mise à jour du projet, a relevé la Fondation dans un billet de blog.

Il s’agit de la première version du système basé sur la distribution Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Les versions antérieures de l’OS Ubuntu Touch OTA (pour Over-The-Air) étaient toutes basées sur Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) avec support à long terme (LTS) également.

Ubuntu Touch OTA-1 Focal : quelles améliorations ?

L’OS Ubuntu Touch OTA-1 Focal cible essentiellement des développeurs, testeurs et « early-adopters » de systèmes Linux et technologies open source.

Voici les huit principales avancées mises en exergue par UBPorts :

– Interface utilisateur : Lomiri (fork de Unity8) est le nouvel environnement graphique de l’OS

– Système d’initialisation : Systemd remplace Upstart

– Plateforme de localisation : i18n migre vers le service weblate hébergé

– Plateforme de développement : GitLab est préféré à GitHub

– Indicateurs : les Ayatana Indicators remplacent les anciens Ubuntu Indicators

– Execution d’apps Android sour Linux : Anbox, désormais obsolète, est remplacé par Waydroid, pré-installé sur les appareils Android 9+ et ceux utilisant la version officielle du noyau Linux (mainline kernel)

– Portage : la méthode de portage « overlay store method » est adoptée

– Compiltation : Prise en charge de composants de GCC-12 et de la bibliothèque Qt 5.15

L’OS Ubuntu Touch OTA-1 Focal est actuellement disponible pour un nombre très limité de smartphones. Seuls les Fairphone 4, Google Pixel 3A et trois modèles de Vollaphone (22, X et Vollaphone) sont concernés. Les utilisateurs d’autres terminaux compatibles avec UT pourront bénéficier de la plus récente mise à jour de l’OS, OTA-25, toujours basée sur Xenial.

(crédit photo © sdx15 – Adobe Stock)