App Home : Slack donne une page d’accueil dynamique aux applications

Sortie de bêta effective pour App Home.

Slack avait lancé cette fonction en octobre dernier. Objectif : permettre à chacune des applications connectées à sa messagerie de se doter d’une page d’accueil.

The home tab is a new front door for apps in Slack. See what workflows it’s unlocking for a few of our favorite tools, including @halp and @Drift. https://t.co/xTKfUcyt2g pic.twitter.com/fbaGkMCnsf

