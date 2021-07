APT31 : une campagne cybercriminelle en France dans l’ombre de Pegasus

La France, cible d’APT31 ? Il n’y a pas de doute, d’après l’ANSSI. L’agence a émis, mercredi, une alerte dans ce sens. Il y est question d’une « vaste campagne de compromission touchant de nombreuses entités françaises ».

Cette campagne aurait démarré début 2021. Elle exploite une technique dont le groupe cybercriminel – dit à la solde de Pékin – est coutumier. En l’occurrence, le piratage de routeurs pour en faire des relais d’anonymisation.

quick writeup from @ANSSI_FR on APT31 use of home routers as ORBs with IOCs:https://t.co/Hs4scHcTq6

and here is a potential early version of their router implant that we (cc @neelmehta) found in TAG:https://t.co/SAZtb9r4Wr

— billy leonard (@billyleonard) July 21, 2021