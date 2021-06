Attaque en cours sur les NAS WD : des données se perdent

Vous utilisez des NAS WD My Book Live ? Si ce n’est déjà fait, coupez-les d’internet. Cette recommandation provient du fabricant américain lui-même. C’est la première fois qu’il est si directif à ce sujet. Il avait déjà émis une alerte à propos de ces produits… en 2018. La raison : un risque de prise de contrôle à distance, sans authentification ni action de l’utilisateur, simplement en connaissant l’adresse IP.

WD avait conseillé aux utilisateurs concernés de paramétrer leur pare-feu pour éviter ces connexions indésirables. Il n’avait pas corrigé la faille en question (CVE-2018-18472), située dans une API. Il faut dire que le support des My Book Live et My Book Live Duo – commercialisés principalement entre 2010 et 2012 – avait déjà pris fin. La dernière mise à jour de firmware remontait à 2015.

Voici donc que l’affaire revient sur la table. En cause, la vraisemblable exploitation massive de cette vulnérabilité. En l’état, la communication officielle de WD fait simplement état d’un « logiciel malveillant ».

Our team has determined that some My Book Live devices are being compromised by malicious software. We recommend you disconnect your device from the Internet to protect your data. We are actively investigating, and we will provide updates on this page when they are available.

