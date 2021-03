Authentification : la longue maturation des clés de sécurité physiques

Les mots de passe, bientôt facultatifs sur Twitter ? L’entreprise entend proposer « prochainement » une telle option d’authentification. Elle reposerait sur des clés de sécurité physiques. Cette solution devient d’autant plus envisageable que le réseau social permet désormais d’en enregistrer plusieurs sur un même compte.

Secure your account (and that alt) with multiple security keys. Now you can enroll and log in with more than one physical key on both mobile and web.

And coming soon: the option to add and use security keys as your only authentication method, without any other methods turned on.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 15, 2021