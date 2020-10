Cybersécurité : Slack et Twitter nomment leurs RSSI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Slack et Twitter ont officialisé cette semaine les nominations de leurs nouveaux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI, CISO en anglais).

Twitter a nommé Rinki Sethi en tant que vice-présidente et chief information security officer (CISO) de la société.

Quel a été son parcours avant de rejoindre Twitter ?

L’équipe cybersécurité de Twitter renforcée

Avant Twitter, Rinki Sethi a exercé comme VP et CISO de Rubrik (cloud data management).

Auparavant, elle a exercé des hautes fonctions de sécurité des SI chez IBM, Palo Alto Networks et Intuit, entre autres.

Chez Twitter, Rinki Sethi succède à Mike Convertino, parti en décembre dernier vers de nouvelles aventures. Sethi va travailler sous la direction de Nick Tornow, responsable plateforme qui a annoncé le recrutement sur le réseau social.

La nomination de Rinki Sethi intervient après un piratage majeur de comptes Twitter en juillet 2020. Le poste de CISO était alors vacant au sein du réseau social…

Chez Slack, l’intérim est assuré par Larkin Ryder, avant la prise de fonction du titulaire.

Sean Catlett, un RSSI option finance chez Slack

Slack a annoncé dans un billet de blog avoir recruté Sean Catlett au poste de RSSI. Il est l’ancien CISO de la plateforme de partage de signets (social bookmarking) Reddit. Le manager a exercé auparavant des responsabilités de sécurité IT au sein d’établissements financiers, dont Fidelity Investments, Bank of America et Barclay’s.

Pour l’éditeur d’outils collaboratifs, Sean Catlett supervisera l’ensemble de la gouvernance de la sécurité, la gestion des risques et les efforts de conformité de l’entreprise.

« Avec la transition mondiale vers le travail à distance, le paysage des menaces évolue plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Cal Henderson, CTO et cofondateur de Slack. « Nos clients ont des besoins de sécurité complexes et rigoureux, en particulier dans les secteurs des services financiers, de la santé et du gouvernement. L’expérience de Sean dans les services financiers, le B2B et le B2C, ainsi que son expertise technique, feront de lui un partenaire de choix pour notre équipe de direction et nos clients. »

Sean Catlett prendra ses nouvelles fonctions d’ici la fin octobre.

(photo de une via Pixabay)