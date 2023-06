Automatisation : ces 7 start-up portées par SAP

SAP poursuit son plan d’accélération de start-up.

Pour ce faire, de jeunes pousses accompagnées par l’incubateur SAP.iO Foundry Paris rejoignent à leur tour le SAP Store, la place de marché du groupe allemand du logiciel.

La liste des jeunes entreprises sélectionnées pour l’intégrer a été livrée la semaine dernière.

De SAP.iO au SAP Store

Pour cette intégration, les 7 start-up et projets suivants ont été retenus :

● Sorga : éditeur de solutions blockchain de traçabilité pour les marques.

● Smartpixels : éditeur de solutions de visualisation et de modélisation 3D pour l’industrie du luxe.

● Smartzer : plateforme SaaS de création vidéo et de flux pour marques.

● YZR : solution propulsée par une IA de normalisation automatisée des données fournisseurs.

● Arianee : plateforme NFT et solution d’engagement client pour les marques et les développeurs.

● Livebuy : solution SaaS pour retailers de diffusion de contenu vidéo dans une boutique en ligne.

● Replika Software solution de social selling à l’attention des marques.

Quatre de ces jeunes pousses sont françaises, une est allemande (Livebuy), une autre britannique (Smartzer) et la septième est américaine (Replika Software).

« Intelligence », retail et technologies

Mais qu’apporte de plus, finalement, le programme SAP.iO ?

« De leur intégration chez SAP.iO Foundry Paris, à leur présence sur le SAP Store, ces jeunes pousses ont été accompagnées pour préparer au mieux leur mise sur le marché « , explique le groupe. Les clients peuvent accéder à ces solutions en quelques clics.

Jean-Philippe Poisson, le cofondateur de YZR, dont la solution est déjà intégrée à SAP Commerce Cloud via ImpEx, s’en explique. « Le programme SAP.iO permet la création d’une offre conjointe pertinente et utile pour les clients, avec des perspectives commerciales mondiales concrètes et opérationnelles ».

Depuis son lancement en 2018, SAP.iO Foundry Paris dit avoir aidé plus de 70 start-up. La structure accompagne la phase d’accélération de jeunes pousses du numérique et de renforcer l’écosystème SAP. L’ambition est d’investir des marchés en croissance (intelligence artificielle, blockchain, IoT…). Et ce dans différents secteurs, de la chaîne d’approvisionnement au commerce de détail, des technologies « vertes » à la gestion de talents.

Et ce, en lien avec la stratégie « start-up » que promeut le gouvernement en France.

(crédit photo © SAP)