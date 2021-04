Automatisation : le marché va peser près de 600 Md$ en 2022

Identifier, contrôler et automatiser autant de processus commerciaux et informatiques approuvés que possible fait partie d’une approche que les analystes du Gartner nomment « hyperautomatisation ». Ce marché devrait peser plus de 532 milliards de dollars cette année, puis franchir allégrement les 596 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2022.

Les logiciels d’automatisation des processus par la robotique (RPA), les plateformes d’applications low code (LCAP) ou encore les agents virtuels à base d’intelligence artificielle (IA) devraient porter la croissance à deux chiffres du marché. D’autres logiciels utilisés pour automatiser des tâches plus spécifiques (ERP, CRM et outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement) contribueraient également à la croissance du marché.

Hyperautomatisation inéluctable ?

« Les organisations passent d’un ensemble de technologies d’automatisation vaguement couplées à une stratégie d’automatisation plus connectée », a déclaré Cathy Tornbohm, vice-présidente de recherche chez Gartner. Les fournisseurs de solutions, de leur côté, développent des offres intégrées regroupant différentes capacités et outils – RPA, LCAP, gestion des processus d’affaires… – « en un même ensemble packagé ».

Les technologies permettant d’automatiser l’ingestion de contenu (vérification de signature électronique, reconnaissance optique de caractères, ingestion de documents, IA conversationnelle, traitement du langage naturel…) devraient être très demandées.

Pour quels résultats ? La société d’études Gartner, qui considère irréversible le mouvement vers l’hyperautomatisation, se montre optimiste.

Les outils de l’hyperautomatisation et l’optimisation des processus permettraient aux entreprises de réduire de 30% en moyenne leurs coûts opérationnels d’ici 2024.