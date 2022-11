Automatisation OpenShift : Cisco brandit l’argument Intersight

Une jonction de plus entre les produits de Cisco et ceux de Red Hat. Intersight pour le premier, OpenShift Assisted Installer pour le second. Objectif : simplifier le déploiement et la gestion de conteneurs sur matériel nu.

Officiellement stable depuis quelques mois, la brique Assisted Installer s’intègre à la console cloud Red Hat. Elle (semi-)automatise la création des ISO et l’enregistrement des nœuds.

La connexion – par API – avec Intersight doit permettre d’automatiser le reste du processus de mise en place des clusters. Avec, comme socle, des profils de serveurs contenant les politiques de configuration. Promesse : plus besoin de se connecter à chaque VM pour déployer l’ISO et paramétrer.

La passerelle Intersight – Assisted Installer doit aussi permettre d’échanger des informations qui aideront à la gestion des clusters : inventaire, découverte automatique de ressources, etc.

Cette annonce fait notamment suite à celle de l’intégration d’OpenShift et des serveurs Cisco UCS X.

