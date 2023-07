IA d’entreprise : IBM lance Watsonx

IBM annonce ce mercredi 12 juillet la disponibilité de la plateforme logicielle Watsonx.

Dévoilée en avant-première en mai 2023 lors de la conférence Think du groupe, WatsonX se présente à la fois comme une plateforme de données et une suite de gestion de modèles d’intelligence artificielle (IA).

La pile technologique est conçue pour entraîner, paramétrer et déployer des modèles d’IA depuis une même plateforme et sur n’importe quel environnement cloud.

À ce jour, IBM revendique plus de 150 entreprises de différents secteurs qui utilisent sa plateforme Watsonx, dont la NASA. Toutes ces organisations ont participé aux programmes bêta et expérimenté les versions préliminaires du logiciel. IBM dit également travailler avec un écosystème étendu de partenaires pour co-créer et mettre à l’épreuve différents cas d’usage.

Watsonx et ses trois composants

Dans la pratique, deux des trois composants de Watsonx, sont effectivement disponibles :

– Le studio Watsonx.ai : un environnement de développement intégré pour les nouveaux modèles de fondation, l’IA générative et le machine learning. Les créateurs d’IA peuvent exploiter des modèles pré-entraînés par IBM et par la communauté formée autour de Hugging Face.

– L’entrepôt de données watsonx.data : ce programme basé sur une architure ouverte est conçu pour allier la flexibilité d’un lac de données (lakehouse) et les performances d’un entrepôt de données (data warehouse), selon ses promoteurs.

IBM indique, en revanche, qu’il faudra encore patienter plusieurs semaines pour bénéficier du troisième composant :

– La série d’outils watsonx.governance : une offre qui permet d’aider à concevoir des flux de travail d’IA de manière responsable, transparente et explicable.

IBM promeut d’autres offres en devenir, dont une infrastructure de traitement graphique en tant que service (« GPU-as-a-service ») sur IBM Cloud pour les flux de travail intensifs d’IA. Un tableau de suivi des émissions de carbone liées au cloud (IBM Cloud Carbon Calculator).

Enfin, l’entité IBM Consulting, très impliquée, va se doter d’un Centre d’excellence pour l’IA générative et soutenir les deploiements de Watsonx chez de grands comptes clients.