Avec Viva Goals, Microsoft rassemble les collaborateurs autour des objectifs business

Un peu plus de trois mois après le lancement de la plateforme Viva, destinée notamment à favoriser le bien-être des collaborateurs au sein de leur environnement de travail, Microsoft dévoile semaine un cinquième module, intégré à l’outil : Viva Goals.

Ce dernier vient de faire son apparition en version bêta et devrait intégrer Microsoft Viva dans le courant du troisième trimestre 2022.

Viva Goals : un outil d’aide au suivi des objectifs

Alors que le travail hybride est devenu la norme, Microsoft a pris conscience que les salariés veulent davantage se sentir connectés, alignés sur l’objectif et la mission de leur entreprise. Ils veulent aussi bien se sentir associés à la réalisation de missions engageantes et à impact, que voir leur employeur donner du sens à leur travail. Et c’est tout l’enjeu de Viva Goals.

Le nouveau module de Microsoft Viva, propulsé par l’acquisition du fournisseur de logiciels d’objectifs Ally.io à l’automne dernier, est voué à aider les collaborateurs et leur employeur à justement mieux définir et gérer leurs objectifs commerciaux. L’idée est d’aider à la clarification du travail des employés et à la prise de décisions judicieuses, pour livrer les résultats souhaités par l’entreprise.

Pour aller plus loin, Viva Goals intègre directement les objectifs commerciaux dans le flux de travail quotidien. L’outil facilite ainsi la mise à jour des données connectées et rappels automatisés, et optimise le partage des OKR (Objectives & Key Results) ainsi que leur progression au sein de l’organisation au fur et à mesure de leur avancement.

Des objectifs communs plutôt qu’individuels

Le module Viva Goals présente l’intérêt de s’intégrer aussi bien à Azure DevOps qu’à Microsoft Teams ou d’autres outils de gestion de données déjà sollicités par les utilisateurs. Il vient en quelque sorte mettre fin à la séparation entre l’expérience collaborateur et l’endroit où les employés travaillent.

L’éditeur promet une intégration future avec Microsoft Viva, Microsoft Power BI et d’autres services de la suite Microsoft 365 au prochain trimestre, comme nous le disions.

Dans l’environnement professionnel et plus particulièrement dans le contexte du travail hybride, il ne faut évidemment pas sous-estimer l’importance de la définition d’objectifs clairs et de mesures de réussite d’une organisation, car cette démarche aide à la construction d’une vision et d’un langage communs.

En s’appuyant sur une enquête menée par Ally.io, Microsoft indique que 73 % des personnes qui utilisent un cadre de définition d’objectifs comme les OKR gagnent en confiance et se sentent prêtes à prendre des risques au travail.

Aligner les niveaux d’une entreprise ou d’une organisation autour d’objectifs communs contribuera à tirer tout le monde dans la même direction et à plus facilement comprendre et corriger ce qui n’a pas ou mal fonctionné auparavant. Telle est la promesse de Viva Goals.

