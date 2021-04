Microsoft Work Trend Index : le travail hybride est-il la panacée ?

Porté par l’humain et les technologies numériques, le travail hybride et flexible va s’inscrire dans la durée. Mais à quel prix ?

Le travail hybride [à distance ou au bureau] et flexible est-il une tendance de long terme ?

Probablement, si l’on en croit l’édition 2021 du « Work Trend Index » publié par Microsoft.

Le fournisseur y présente les conclusions d’une étude menée auprès de plus de 30 000 personnes dans 31 pays, couplée à une analyse de données (Microsoft 365 et LinkedIn).

Que retenir de cette analyse bouclée après une année de bascule massive vers le travail à distance ?

Le meilleur des (deux) mondes ?

73% des professionnels voudraient bénéficier d’options flexibles de télétravail à l’avenir. En parallèle, 67% souhaiteraient passer davantage de temps avec leur équipe.

Mais la plupart redoutent la hausse des collaborations et des connexions hors cadre.

Microsoft livre les données suivantes :

Le temps passé dans les réunions Microsoft Teams a plus que doublé (x2,5) dans le monde entier en un an et continue d’évoluer à la hausse.

Aussi, 40,6 milliards de courriels supplémentaires ont été transmis aux utilisateurs en entreprise et dans le secteur académique en février 2021, par rapport à février 2020.

Dans ce contexte, 54% des professionnels ressentent une surcharge de travail. Et 39% se déclarent « épuisés ». Ce sont les dirigeants qui s’en sortent le mieux, semble-t-il. En outre, 61% disent « prospérer » dans cet environnement, contre 38% des employés.

Quel impact sur la productivité ?

Globalement, la productivité reste stable ou progresse, notamment chez ceux qui disposent d’outils nécessaires au maintien d’interactions avec leurs pairs.

Enfin, Microsoft relève des signes annonciateurs d’une forte rotation de main-d’oeuvre. Ainsi, 40% des profils étudiés voudraient quitter leur emploi actuel dans les mois à venir.