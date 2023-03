Comment la 5G va déplacer les applications à la périphérie du réseau

Le battage médiatique autour de la 5G s’est éteint. C’est du moins l’impression qu’ont donné les reportages sur le CES diffusés un peu plus tôt cette année. En effet, un des retours les plus entendus concernant ce salon était que la 5G n’était plus aussi présente qu’elle ne l’avait été auparavant. Cela n’a rien de

Cela n’a rien de surprenant : l’attrait supposé de la 5G réside en grande partie dans la vitesse qu’elle octroie et, celle-ci étant désormais au rendez-vous, il n’y a plus de véritable intérêt à en faire un sujet de fond. Les utilisateurs de la 5G ont désormais accès à leurs vidéos YouTube en quelques microsecondes, et c’est ce qui est le plus important à leurs yeux.

Cependant, les cas d’utilisation industriels de la 5G sont encore rares et le Mobile World Congress devra fournir des éléments prouvant les progrès réalisés pour rendre les charges de travail plus dynamiques, plus facilement accessibles et sécurisées.

Somme toute, l’industrie a des exigences différentes qui dépassent le seul besoin d’avoir un réseau rapide. Les scénarios d’utilisation ambitieux doivent combler l’écart en rendant les charges de travail disponibles là où elles sont susceptibles d’être traitées par ce réseau rapide qu’est la 5G.

Débloquer la promesse de la 5G

Lorsqu’un utilisateur accède via son smartphone à une application basée sur AWS ou à un système de contrôle de robot dans une usine, le chemin des données doit quitter le réseau 5G pour aller sur Internet avant de revenir à l’utilisateur. Ce détour ajoute de la latence et diminue les possibilités de la connectivité ultrarapide.

Pour rapprocher le cloud de l’utilisateur, il y a deux étapes à franchir. Premièrement, la condition préalable pour les entreprises est de disposer de signaux radio ultrarapides. La bonne nouvelle c’est que les fournisseurs de services télécoms sont arrivés à un point où la vitesse 5G est relativement accessible, même pour les cas d’utilisation industrielle.

Or la demande est en hausse : pour 62 % des décideurs interrogés dans le monde*, l’accès aux applications à haute performance et à faible latence deviendra assez ou très important pour la connectivité des entreprises au cours des douze prochains mois pour des cas d’utilisation tels que la réalité augmentée, l’accès à distance en matière de maintenance et d’ingénierie, la construction virtuelle ou les jumeaux numériques, pour n’en citer que quelques-uns. Pour près de deux tiers (32 %), un des objectifs prioritaires est de mettre en œuvre les technologies 5G pour améliorer la connectivité.

La deuxième étape requiert des forces plus transformatrices. Pour que les charges de travail soient disponibles localement, il faut revoir l’architecture. Les entreprises ont déjà connu des évolutions similaires lorsqu’elles sont passées d’un modèle axé sur les centres de données à un modèle « cloud-first », avec des services distribués hébergés dans le cloud. Elles doivent à présent déterminer comment fournir ces charges de travail plus près de ces environnements, à l’endroit où elles doivent être utilisées.

Repenser la distribution des applications

Dans le cadre du développement de leurs applications, de nombreuses entreprises entament à présent une réflexion sur leur modèle de distribution. Leurs applications sont en effet de plus en plus orientées vers le consommateur et les utilisateurs finaux veulent pouvoir accéder aux applications aussi rapidement que possible.

Par conséquent, les développeurs commencent à réfléchir aux moyens leur permettant de rapprocher leurs applications de la périphérie, et les fournisseurs de services télécoms passent à la 5G pour de nouveaux modèles de diffusion de contenu. Dans un monde tridimensionnel, les modèles de livraison ne sont plus statiques mais dynamiques, et la couche applicative doit se rapprocher de l’utilisateur final. C’est exactement dans ce sens que l’évolution se fera au cours des douze prochains mois, lorsque les entreprises commenceront à déployer la 5G privée pour des utilisations industrielles spécifiques.

Au-delà du réseau traditionnel, la 5G permet déjà des scénarios d’application totalement nouveaux dont la transmission des données et les autorisations d’accès doivent être sécurisées. À mesure que les entreprises réalisent le plein potentiel du cloud pour sécuriser les utilisateurs, les applications et les appareils, un cadre d’usage du Zero Trust les guidera alors dans cette démarche.

Les charges de travail doivent pouvoir être exécutées à la périphérie et devenir plus dynamiques, mais être également sécurisées par la même occasion. Ainsi, les déploiements de la 5G, l’orchestration des applications et la sécurité devront aller de pair avec la modularisation de la 5G, qui constitue une part importante de tout changement.

Face au contexte économique actuel, les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles seront contraintes de trouver de nouveaux moyens pour prendre de l’avance sur la concurrence. Si l’on ajoute à cela le fait que les applications alimentées par la 5G sont intrinsèquement liées à une autre tendance massive, à savoir l’automatisation, la voie est définitivement à explorer, comme le montrera le Mobile World Congress cette année.

* D’après le rapport mondial Zscaler « The State of Zero Trust Transformation 2023 »