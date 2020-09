Comment le SD-WAN permet d’assurer la continuité des activités en temps de crise

Facilité de gestion, sécurité et visibilité sont les principaux éléments qui garantissent la continuité des activités des entreprises dans le contexte actuel, et qui peuvent être apportées par le SD-WAN.

La crise liée au coronavirus a bouleversé la situation économique mondiale, affectant de nombreux secteurs d’activité qui doivent désormais reprendre leur souffle et s’adapter à des changements qu’il aurait été impossible de prévoir quelques mois en arrière. L’industrie du tourisme s’est par exemple retrouvée complètement à l’arrêt, alors que d’autres acteurs ont subi soudainement une très forte pression (supermarchés, commerces de proximité, banques…) pour répondre aux nouveaux besoins de leurs clients.

Le télétravail imposé a également étranglé de nombreuses organisations, devant assurer la productivité et la sécurité de parfois plusieurs milliers de collaborateurs distants. Pour les équipes IT de toutes ces organisations, adopter une approche SD-WAN est une clé essentielle pour accroître la visibilité même avec des collaborateurs en télétravail, garantir la protection des données et gérer la demande de produits et de services.

A l’annonce du confinement à la mi-mars, les entreprises françaises ont dû immédiatement basculer en mode télétravail, souvent pour la première fois. En d’autres termes, elles ont été contraintes de composer avec une équipe complètement isolée, sans avoir le temps de mettre en place l’infrastructure et les outils nécessaires pour soutenir leurs employés.

Faute de temps pour se préparer pour une transition fluide, un certain nombre de problématiques sont alors apparues, comme celle de réaliser que les services informatiques ne disposaient pas de la visibilité suffisante sur l’expérience des utilisateurs d’applications professionnelles critiques sur les réseaux domestiques. En conséquence, les équipes IT n’étaient pas en mesure de surveiller les performances et les schémas d’utilisation afin d’anticiper de potentiels problèmes. Ils étaient donc incapables de les dépanner et de résoudre les problèmes de réseau à distance, ce qui augmentait les sources de tension internes et diminuait la productivité globale, alors que celle-ci était plus importante que jamais.

Le SD-WAN au secours de l’IT

C’est là que la technologie SD-WAN pilotée par l’intelligence artificielle peut jouer un rôle majeur dans la gestion des réseaux d’entreprise distants et contribuer à améliorer l’expérience et, au final, à stimuler la productivité. En offrant une visibilité totale sur les activités du réseau, les solutions SD-WAN pilotées par l’IA permettent d’alléger la charge de travail des collaborateurs distants en répondant aux problèmes en temps réel et de manière proactive.

Les sources de perturbations sur le réseau peuvent être vastes et les systèmes SD-WAN intelligents permettent non seulement de trouver leurs causes profondes, mais aussi d’y apporter des solutions. Cela permet alors aux services IT de s’épargner beaucoup de temps et d’efforts dans la résolution d’un problème, améliorant ainsi l’expérience opérationnelle à distance ainsi que celle du télétravail de manière générale.

Une double couche de sécurité

La sécurité est une autre préoccupation liée aux réseaux qui entre souvent en jeu lorsque les employés travaillent depuis leur domicile. Selon une récente enquête menée par Vanson Bourne, 9 responsables IT français sur 10 considèrent que la sécurité réseau est un challenge majeur pour leur organisation dans les 5 prochaines années. 58 % estiment même qu’ils se sentent à risque de ne pas pouvoir faire face à tous les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés.

Une énorme quantité de données sensibles circule sur chaque réseau, et dans ce nouvel environnement, les entreprises doivent impérativement prendre des précautions supplémentaires pour garantir une protection efficace de leurs données. Lorsque les employés télétravaillent, ils se reposent davantage sur les réseaux domestiques et publics, déplaçant les données sensibles de l’entreprise vers des espaces moins contrôlés et potentiellement moins sécurisés.

Les équipes IT s’appuient de plus en plus sur le SD-WAN pour améliorer la sécurité du réseau par le chiffrement du trafic et la segmentation afin de minimiser les dommages en cas d’incident.

Le SD-WAN sécurisé intègre des dispositifs tels que pare-feu, antispam ou filtrage Web. Ensemble, ils préviennent les pertes de données accidentelles causées par les employés distants ou les perturbations de la sécurité du réseau qui peuvent affecter le reste du personnel (sans parler de la conformité et de la réputation de l’entreprise).

Le SD-WAN est essentiel pour améliorer la politique de sécurité globale d’une entreprise. En mettant en œuvre une telle solution, les utilisateurs peuvent avoir l’esprit plus tranquille et se concentrer sur leurs tâches essentielles.

Les bénéfices du SD-WAN à l’heure du COVID-19

Les entreprises se sont démenées pour maîtriser leurs chaînes d’approvisionnement, et le SD-WAN est désormais un élément clé de la gestion de la demande. En passant au cloud et en intégrant le SD-WAN à l’inventaire des produits, elles peuvent accéder aux ressources du cloud pour alimenter leurs systèmes de stockage. Par exemple, en intégrant le SD-WAN dans les chaînes de supermarchés, les différents points de vente pourront communiquer et répondre aux besoins des clients, en constante évolution. Une augmentation de la demande de farine dans un magasin peut être compensée par une diminution de la demande dans un autre. Les entreprises peuvent ainsi utiliser le système d’inventaire pour répartir leurs produits en conséquence et enregistrer les tendances afin de bénéficier de directives de réapprovisionnement actualisées en fonction de l’évolution du comportement des consommateurs.

Facilité de gestion, sécurité et visibilité sont les principaux éléments qui garantissent la continuité des activités des entreprises dans le contexte actuel, et qui peuvent être apportées par le SD-WAN. Alors que les méthodes de travail continuent d’évoluer, ce héros encore méconnu de la transition généralisée vers le télétravail donne en effet aux responsables IT la visibilité réseau dont ils ont besoin, tout en leur permettant d’adopter de nouvelles mesures de sécurité nécessaires, offrant in aux employés la possibilité de communiquer efficacement sur les réseaux des entreprises, où qu’ils se trouvent.