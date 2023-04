Consolidation des entreprises : objectif résilience

Afin de lancer une campagne de consolidation, il est nécessaire de dresser tout d’abord un inventaire complet de l’ensemble du matériel et des services informatiques utilisés au sein de l’entreprise. Cela permet de réduire la complexité, de simplifier la gestion des infrastructures informatiques et de les rendre plus flexibles.

La résilience est une expression à la mode, fréquemment utilisée pour exprimer la capacité d’une entreprise à faire face à des défis externes. Renforcer cette résilience en consolidant l’infrastructure existante est essentiel pour maintenir les activités de l’entreprise, d’autant plus en période d’incertitude.

Simplifier des architectures informatiques complexes permet en effet aux entreprises de réduire leurs coûts administratifs et d’exploitation et d’atteindre ainsi une plus grande agilité.

Afin de lancer une campagne de consolidation, il est nécessaire de dresser tout d’abord un inventaire complet de l’ensemble du matériel et des services informatiques utilisés au sein de l’entreprise. Cela permet de réduire la complexité, de simplifier la gestion des infrastructures informatiques et de les rendre plus flexibles.

Au terme de cette réflexion, les responsables pourront identifier les éventuels doublons et se concentrer sur le maintien ou l’optimisation des architectures nécessaires.

Pour se prémunir du risque cyber, les entreprises ont donc tout intérêt à se poser une question simple, mais clé : quels sont les systèmes nécessaires au bon fonctionnement des opérations informatiques et quels sont ceux pour lesquels l’infrastructure existante n’est plus nécessaire ? Dans le domaine de la cybersécurité en particulier, l’usage d’une plate-forme permet de réaliser des économies substantielles.

Par le passé, les entreprises avaient souvent recours à de nouvelles procédures, tout en continuant d’utiliser des solutions obsolètes. Afin d’éviter la duplication de l’infrastructure et de la disponibilité des ressources, il est en effet important d’éliminer les actifs obsolètes et la complexité qui leur est associée.

Le maître-mot en la matière est la « déduplication » : on évalue alors l’étendue des services des différentes solutions qui se chevauchent.

> Tout tourne autour de la vue d’ensemble

Il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble des actifs informatiques utilisés par les différents services lors de l’évaluation du matériel ou des services informatiques. Par exemple, les solutions de surveillance des performances sur site utilisées par différents services peuvent être consolidées pour minimiser les coûts et les tâches administratives de routine.

> La déduplication, un gage d’efficacité

La déduplication, qui consiste à identifier et supprimer les chevauchements dans le portefeuille d’outils et de services, est clé pour gagner en efficacité. Une entreprise moins complexe est plus facile à contrôler, ce qui permet de simplifier l’infrastructure et de se concentrer sur les compétences de base de l’entreprise.

> Une plateforme plutôt que des solutions ponctuelles

Une plateforme peut être utilisée pour consolider les infrastructures de sécurité informatique et réaliser des économies d’échelle, en intégrant dans un modèle unique plusieurs services ayant la même fonctionnalité.

Les modèles de sécurité basés sur le cloud, qui tiennent compte de la décentralisation de l’approvisionnement en applications et de la mobilité des collaborateurs, peuvent remplacer les piles de sécurité dans les data centers.

La sécurité peut être assurée grâce à un cadre de services de sécurité en périphérie, basé sur les principes de Zero Trust, qui permet de gérer les politiques d’accès au niveau de l’application individuelle.

> L’automatisation au service de l’optimisation

L’automatisation, notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, peut également réduire la complexité des systèmes de sécurité informatique en remplaçant les tâches de routine et en permettant la conception automatique de processus.

En résumé, pour optimiser l’efficacité des infrastructures informatiques, il est important d’avoir une vue d’ensemble, de pratiquer la déduplication, de consolider les services similaires sur une plateforme unique, d’automatiser les tâches de routine et de simplifier les politiques de sécurité.

Un déploiement plus résilient grâce à la simplification

Les entreprises peuvent également consolider leurs compétences et renforcer leur résilience en s’adressant à des Managed Service Providers (MSP). La migration vers des environnements de fournisseurs de services permet en effet de simplifier les infrastructures en consolidant les sites et les services.

Une telle tendance s’explique par le fait que les entreprises souhaitent désormais bénéficier d’une connectivité sur une large gamme de services, que ce soit par le biais de réseaux MPLS, Internet ou sans fil. Au lieu de la voie d’accès spécialisée, il faudra donc un modèle de service complet pour accompagner les efforts de numérisation de l’entreprise.

Ainsi dans un grand nombre de domaines, la consolidation conduit à une plus grande résilience. Dans le contexte actuel, c’est un principe que les entreprises ne peuvent plus ignorer.