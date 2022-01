La 5G, prochaine étape vers un avenir davantage connecté ?

A l’ère de l’hyper-connectivité, le rôle des connexions réseau évolue en permanence, à mesure que les individus deviennent plus nomades et ont la possibilité de collaborer où qu’ils soient.

En effet, la 5G possède de nombreux avantages dont les entreprises pourront tirer parti : une sécurité renforcée, une augmentation de la bande passante, la réduction du temps de latence ou encore la réduction de la consommation d’énergie.

La 5G n’est pas uniquement synonyme de vitesse

Les organisations seront-elles le moteur de l’adoption de la 5G ? Bien que la 5G soit décrite comme étant 10 fois plus rapide que la 4G, la vitesse n’est pas le seul élément essentiel à en retirer.

La 5G dispose d’une connectivité plus sécurisée avec un chiffrement de 256 bits et peut ainsi contribuer à sécuriser les données de l’entreprise, en comparaison avec la 4G qui bénéficie d’un chiffrement de 128 bits. La 5G offre une connexion plus sécurisée que les réseaux Wi-Fi disponibles au sein des espaces publics, en effet ces réseaux non sécurisés peuvent exposer les entreprises à des menaces de cyberattaques telles que les ransomwares et le piratage.

La 5G permet une augmentation de la bande passante qui réduit le délai d’attente lors de transferts ou téléchargements de fichiers effectués par les employés. La bande passante, à ne pas confondre avec la vitesse, mesure la quantité d’informations pouvant être envoyées ou reçues simultanément. Elle peut donc se révéler très utile pour les postes qui traitent et partagent de gros volumes de données comme les architectes ou les ingénieurs qui utilisent des fichiers de CAO, de modélisation des données ou de visualisation en 3D.

Le temps de latence réduit avec l’utilisation de la 5G permet d’obtenir des performances en temps réel, et est cruciale pour une prise de décision urgente. Pour les urgentistes ou les secouristes en montagne par exemple, une connectivité ininterrompue dans des endroits éloignés est essentielle pour les personnes qu’ils assistent.

Par ailleurs, la 5G permet également d’accroître l’accessibilité aux services de santé avec la télémédecine, là où il n’est pas toujours possible pour les médecins et les patients d’être au même endroit. Une latence réduite profitera également aux clients d’autres secteurs reposant sur des échanges ultrarapides, comme la finance. À mesure que la 5G s’étendra, nous verrons les organisations trouver de nouvelles façons de l’utiliser pour fournir de meilleurs produits et services.

Toujours connecté

Selon un rapport de la GSMA, en 2025, 20 % des connexions mobiles à l’échelle mondiale se feront en 5G, contre seulement 4 % aujourd’hui, avec un investissement des opérateurs estimés à 900 milliards de dollars dont 80 % pour la 5G. Il est essentiel d’établir des partenariats mondiaux afin d’intégrer les spécificités des réseaux 5G et de faire de la connectivité une option fiable.

Les solutions compatibles avec la 5G établiront la base solide d’un avenir toujours connecté, qui améliorera les performances organisationnelles, la productivité et la collaboration.

Depuis plusieurs années, les ingénieurs et développeurs conçoivent des solutions pour les modes de travail hybrides. Il existe aujourd’hui des terminaux légers, de haute qualité avec des fonctionnalités intelligentes intégrées qui améliorent les performances du système.

Cela inclut des logiciels se connectant automatiquement aux points d’accès les plus puissants de l’entreprise et qui priorisent la bande passante pour les applications de conférence, offrant une réduction des interruptions où que l’on soit. Un choix essentiel pour les employés qui recherchent des options de connectivité transparentes et fiables qui correspondent aux nouveaux modes de travail hybrides.

Ces 18 derniers mois, la connectivité a été un maillon essentiel de la continuité des activités avec la 5G, elle continuera de jouer un rôle crucial dans l’évolution de l’avenir du travail.