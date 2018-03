L’essor des conteneurs depuis plusieurs années permet aux développeurs de capturer et d’encapsuler leur travail de façon à pouvoir le partager plus facilement avec d’autres, facilitant grandement l’automatisation des processus entre développeurs et équipes opérationnelles (DevOps).

Pouvoir fournir rapidement de nouveaux services technologiques, que ce soit à des clients, partenaires ou encore à ses propres collaborateurs, n’est plus simplement une valeur ajoutée, mais bel et bien une condition sine qua non à la survie de l’entreprise. Dans ce contexte, nombreuses sont celles qui ont déjà commencé à faire évoluer leur mode de développement et de déploiement d’applications professionnelles. Les équipes en charge de ces applications travaillent ainsi à raccourcir les cycles de développement afin de permettre aux équipes métier de collaborer plus simplement et plus rapidement. Les technologies reposant sur les conteneurs apparaissent comme le véritable moteur de cette transformation, avec à leur cœur, les plate-formes Container as a Service (CaaS), composantes essentielles de toute infrastructure informatique moderne.

Les conteneurs sont arrivés sur le devant de la scène il y a plusieurs années, offrant aux développeurs un moyen de capturer et d’encapsuler leur travail de façon à pouvoir le partager plus facilement avec d’autres. Cela a permis de tirer profit des méthodes agiles et d’en embrasser la philosophie en permettant l’automatisation des processus entre développeurs et équipes opérationnelles (DevOps). Le code conteneurisé offre aujourd’hui une grande portabilité, de sorte que les équipes de développement et opérationnelles n’éprouvent plus de difficultés à maintenir des environnements identiques et que les processus de déploiement puissent être grandement automatisés.

Un développement ciblé

Dans le même temps, les développeurs adoptent une approche plus modulaire dela conception des applications, construisant celles-ci par l’assemblage de microservices. Les développeurs peuvent se concentrer sur des éléments spécifiques d’une application et s’appuyer sur les conteneurs et leur orchestration pour déployer et gérer l’application comme un tout. Soudain, la maintenance des applications demande moins d’efforts et leur déploiement est facilité sur des serveurs hébergés localement, des machines virtuelles et des infrastructures de cloud privé ou public.

Il suffit d’observer le succès du moteur Docker, l’une des technologies open source les plus prisées pour le développement de conteneurs, pour constater la généralisation de cette approche. Un peu plus tôt cette année, une étude de Datadog faisait d’ailleurs apparaître une augmentation de 40% de la part de marché de Docker parmi sa clientèle au cours des 12 derniers mois.

Entrée en scène de la plate-forme CaaS

Une entreprise peut déployer une plate-forme CaaS sur site afin d’offrir une infrastructure moderne de conteneurs à ses développeurs et équipes opérationnelles informatiques. Une plate-forme CaaS permet aux entreprises de bénéficier de l’expertise d’autrui en matière d’intégration des technologies de conteneurs. Par exemple, un moteur de conteneurs à lui seul n’est pas suffisant pour le développement d’un produit (à base de conteneurs) prêt pour la production. Cela passe aussi par des aspects tels que l’orchestration, l’automatisation, la capacité de montée en charge et la sécurité. En utilisant une plate-forme CaaS, les équipes DevOps peuvent se consacrer en priorité à la réalisation des objectifs métier au lieu d’avoir à faire face aux complexités de la création d’une infrastructure de conteneurs.

La finalité d’une plate-forme CaaS est de fournir aux entreprises les capacités requises pour atteindre leurs objectifs avec une rapidité sans précédent. Ce type d’approche leur permet par ailleurs de réaliser des économies dans le développement de solutions et la maintenance de leur infrastructure.